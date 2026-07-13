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Yerel Kaçak balık avlayan şahıslara dev ceza
Yerel

Kaçak balık avlayan şahıslara dev ceza

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Kaçak balık avlayan şahıslara dev ceza

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 66 bin 424 lira idari para cezası verildi.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü’ndeki Düzmeşe Bendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında M.U., S.A., H.A. ve Y.S. isimli şahısların hayalet ağ ve serpme ağ kullanarak balık avladıkları belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 metre uzunluğundaki balık ağı ile 18 adet balığa el konuldu. Şahıslar hakkında kişi başı 16 bin 606 lira olmak üzere toplam 66 bin 424 lira idari para cezası uygulandı.

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