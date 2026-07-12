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Gündem 2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar
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2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

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2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturması sürerken yapılan incelemede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın partinin tüm etkinliklerini belediye tesislerinde gerçekleştirdiği ve 2 yıl süren bu etkinlikler için tek kuruş ödemediği belirlendi. AK Partili yeni yönetim, 5 milyon liralık alacak için noterden ihtarname gönderdi.

Bursa'da yürütülen ve CHP’li eski başkanlar Turgay Erdem ile Mustafa Bozbey'in tutuklanmasıyla sonuçlanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının yankıları sürerken, yeni bir skandal daha patlak verdi. 2 yıl boyunca Bursa'yı yöneten CHP'nin kamu kurumlarını adeta babalarının çiftliği gibi kullandığı ortaya çıktı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın 2 yıl içerisinde, partinin tüm etkinliklerini Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ tesislerinde gerçekleştirdiği ve tek kuruş para ödemediği anlaşıldı.

TÜM İMKANLARI İL TEŞKİLATINA PEŞKEŞ ÇEKMİŞLER

Haber7’nin haberine göre; Büyükşehir Belediyesinin başındaki CHP'li Mustafa Bozbey, belediyeye ait tüm imkanları il teşkilatına peşkeş çekti. Bozbey'in, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, mecliste gerçekleştirilen seçimle Başkanvekili seçilen AK Partili Şahin Biba ve yönetimi, yeni bir skandalı gözler önüne serdi.

Yerel seçimlerin ardından, CHP il örgütünün 2 yıl boyunca tüm toplantı, yemek, etkinlik ve organizasyonları Büyükşehir Belediyesi'ne ait BURFAŞ tesislerinde gerçekleştirdiği ve tek kuruş ödemediği anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen belediye, faturası ödenmeyen tüm etkinliklerin tahsilatı için 5 milyon 55 bin TL'lik alacak belirleyerek, CHP Bursa İl Yönetimine noter aracılığıyla ihtarname gönderildi.

OĞLUNU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞE YERLEŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden uzaklaştırılan İl Başkanları arasında yer alan Nihat Yeşiltaş'ın, mahkeme kararıyla iptal edilen CHP kurultayı öncesi, Özgür Özel'e destek vermesi karşılığında oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş'ı, İBB'nin Kültür Daire Başkanlığında etkinliklerden sorumlu personel olarak işe soktuğu ortaya çıkmıştı.

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