  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyin yiyen virüs hızla yayılıyor! Ağır cezalara aynen devam: Alkollü sürücüye 225 bin TL ceza! 1930'larda bebekli annelere dahi yol vermeyen Avrupalılar ağır cezalarla adam edilmişti. Hedef direkt Türkiye! İsrail ve Yunanistan el ele verip... İnsani bölge adı altında yeni siyonist tuzak! 12 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump talimatı verdi! ABD ordusu saldırdı Tansiyon yükseldi! İran'da patlama sesleri duyuldu Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton
Gündem Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri
Gündem

Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili şok bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre Levent'in son 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığı ve dernek hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı. İddia edilen "Dernekler Kanununa muhalefet", "kara para aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla, 2020-2026 yılları arası şüpheli para transferlerinin odak noktasında olduğu soruşturmada, kamuoyunda şok etkisine nede olan yeni gelişme ortaya çıktı.

990 milyon TL bahis oynamış

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı,

390 milyon TL para kaybettiği,

Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi.

Gözaltında

Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıktığı ve az önce Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı
Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı

Gündem

Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23