Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri
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Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili şok bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre Levent'in son 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığı ve dernek hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı. İddia edilen "Dernekler Kanununa muhalefet", "kara para aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla, 2020-2026 yılları arası şüpheli para transferlerinin odak noktasında olduğu soruşturmada, kamuoyunda şok etkisine nede olan yeni gelişme ortaya çıktı.
990 milyon TL bahis oynamış
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı,
390 milyon TL para kaybettiği,
Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi.
Gözaltında
Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıktığı ve az önce Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi.