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Gündem AJet'ten 50 dolara Balkanlar kampanyası
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AJet'ten 50 dolara Balkanlar kampanyası

Yeniakit Publisher
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AJet'ten 50 dolara Balkanlar kampanyası

AJet, bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek.

Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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