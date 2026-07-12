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Gündem Milyarlık vurgunun merkezine şok baskın! Ahbap Derneği genel merkezinde polis arama yapıyor
Gündem

Milyarlık vurgunun merkezine şok baskın! Ahbap Derneği genel merkezinde polis arama yapıyor

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Milyarlık vurgunun merkezine şok baskın! Ahbap Derneği genel merkezinde polis arama yapıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarılarak kumar borçlarında ezilmesi iddialarını kapsayan dev soruşturmada çok flaş bir gelişme daha yaşandı.

Ahbap Derneği'nin ofisine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Ekiplerin ofiste arama çalışması yürüttüğü öğrenilirken, operasyona ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Ahbap Derneği'nin genel merkezinde arama gerçekleştirdi.

 

SÖZCÜ TV'nin aktardığı bilgilere göre ekipler, dernek binasında incelemelerde bulunurken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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