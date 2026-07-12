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Dünya O ülkede facia yaşandı! 27 kişi yanarak can verdi
Dünya

O ülkede facia yaşandı! 27 kişi yanarak can verdi

Yeniakit Publisher
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O ülkede facia yaşandı! 27 kişi yanarak can verdi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü. Yangın sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta çıkan bar yangını faciaya dönüştü. Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

 

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

 

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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