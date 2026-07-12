Körfez'de savaş sesleri duyuluyor! Stratejik petrol tesisine İHA'lı saldırı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu yeniden alev alırken, petrol zengini Körfez ülkesi Kuveyt'ten dünya genelinde şok etkisi yaratan askeri bir açıklama geldi. Kuveyt ordusu, ülkenin kuzey sınır bölgesinde yer alan üç ayrı kritik sınır noktasının eş zamanlı olarak ağır bir askeri saldırıya uğradığını resmen duyurdu.
Bölgede tansiyonu zirveye çıkaran bu gelişmenin hemen ardından yapılan açıklamada, ülkenin ulusal güvenliğini ve ekonomik can damarlarını hedef alan saldırılerin sadece karayla sınırlı kalmadığı belirtildi.
Kara sularındaki sondaj sahası vuruldu!
Kuveyt askeri makamlarından yapılan acil durum bildirisinde, ülkenin kara sularında faaliyet gösteren son derece kritik bir deniz sondaj sahasının da hedef alındığı açıklandı.
Stratejik öneme sahip enerji tesisinin, kimliği henüz resmi olarak açıklanmayan aidiyetsiz bir İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından havadan vurulduğu ilan edildi. Saldırının ardından denizdeki tesiste maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair detaylı bilgi paylaşılmazken, Kuveyt ordusunun tüm unsurlarıyla en yüksek alarm seviyesine geçirildiği öğrenildi.