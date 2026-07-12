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Gündem Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü
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Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

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Kızılay Başkanı Yılmaz’dan Bakan Gürlek’e bağış teşekkürü

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Türk Kızılay’a yaptığı bağış dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı teşekkür mesajında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e Türk Kızılay’a duyduğu güveni ve kıymetli değerlendirmeleri için gönülden teşekkür ediyorum. Biz, aziz milletimizin emanet ettiği iyilik mirasını bağışçılarımızın güveni, gönüllülerimizin fedakarlığı ve çalışma arkadaşlarımızın özverisiyle yaşatmaya devam ediyoruz. İyiliği büyütme yolculuğumuzda bizlere güç veren bu anlamlı destek için şükranlarımızı sunuyor, dayanışmanın ve merhametin daha nice gönüle ulaşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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