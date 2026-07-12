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Gündem Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
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Mersin’de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücülerine toplam 362 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerde, merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi’nde bir kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün araçlarından inerek trafikte kavga ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsünün merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi'nde araçlarından inerek trafikte kavga ettiğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kavga eden kamyonet sürücüsü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı. Sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu kapsamında ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ suçundan toplam 362 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kamyonet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan da işlem yapıldı. Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kamyonet ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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