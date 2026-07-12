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Gündem Kemalistlerin kutsal dağında büyük hüzün: Atatürk gelmedi!
Gündem

Kemalistlerin kutsal dağında büyük hüzün: Atatürk gelmedi!

Yeniakit Publisher
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Kemalistlerin kutsal dağında büyük hüzün: Atatürk gelmedi!

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar’ın eteklerine yan taraftaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl havanın bulutlu olması nedeniyle görülemedi. Büyük üzüntü yaşayan Kemalistlerin bazıları gözyaşlarına boğuldu.

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nin  bu yıl 27'ncisi gerçekleştirildi.

Ancak şenlik kapsamında akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler, havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini izleyemedi.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Doğa olayının, hava koşullarının uygun olduğu günlerde temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi.

1954 ÇOBAN FARK ETTİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarıgündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl haziran veya temmuzda düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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