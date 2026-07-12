  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar! Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular! Dün tamamen kapatıldığı açıklanmıştı İran’dan yeni Hürmüz duyurusu Hem bahise hem Yeliz’e! Haluk Levent’ten şok para transferleri Savaş döneminde kritik adım! Ukrayna'da kabine değişiyor Cumhurbaşkanı Şara başkanlığında gerçekleşti Katil Esed sonrası ilk halk meclisi Yurtdışına mı kaçacaktı? Haluk Levent hakkında yakalama kararı İzmirlilerin derdi başka: Bu da ‘köpek börek yer mi yemez mi’ kavgası
Gündem Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı
Gündem

Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Ormanda terk edilmiş bir araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit para bulunduğu haberini duyan Türk halkının önemli kesiminin aklına ilk gelen, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ancak olayın Hindistan'da yaşanan bir mafya-güvenlik kovalamacası olduğu ortaya çıktı.

Hindistan’ın Bhopal kenti yakınlarındaki bir ormanlık alanda terk edilmiş bir SUV araç içerisinde piyasa değeri 270 milyon TL’yi aşan yüklü miktarda altın ve nakit para ele geçirildi. Emniyet güçlerinin bölgede yürüttüğü baskınlar sırasında köşeye sıkışan suçluların, lüks aracı ve içerisindeki serveti bırakarak yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Olay, ormanlık alanda şüpheli bir SUV aracın tespit edilmesi üzerine polisin durumu mali polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yetkililerin araçta yaptığı detaylı aramada, çantalar içerisine gizlenmiş tam 52 kilo ağırlığında külçe altın altın ve 98 milyon 600 bin rupi (yaklaşık 40 milyon TL) nakit para bulundu. Ele geçirilen değerli varlıklar, resmi işlemlerin ardından Hindistan hazinesine devredildi.

SAHİBİ MAFYA ÇIKTI

Yürütülen derinlemesine soruşturma sonucunda, terk edilen servetin kamuoyunda ‘Tamil mafyası’ olarak bilinen organize bir suç örgütüne ait olduğu saptandı. Polis ekipleri, çete üyelerinin bulunduğu bölgeye yönelik operasyon hazırlığı yaparken, baskınla yüzleşen şüphelilerin yakalanmamak için para ve altın dolu aracı orman yolunda bırakıp kaçtıklarını tespit etti.  Olayla bağlantılı olarak paraları kaçırma girişiminde bulunan 7 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek
Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek

Gündem

Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek

Ekrem mahkemeyi yine sirke çevirdi: ‘Yargılanmaya değil yargılamaya geldim’ dedi, salondan atıldı
Ekrem mahkemeyi yine sirke çevirdi: ‘Yargılanmaya değil yargılamaya geldim’ dedi, salondan atıldı

Gündem

Ekrem mahkemeyi yine sirke çevirdi: ‘Yargılanmaya değil yargılamaya geldim’ dedi, salondan atıldı

Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma
Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma

Gündem

Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma

Ekrem, dilini yuttu!
Ekrem, dilini yuttu!

Gündem

Ekrem, dilini yuttu!

Kılıçdaroğlu’na cenazede saygısızlık: Alana alınmadı, geri gönderildi
Kılıçdaroğlu’na cenazede saygısızlık: Alana alınmadı, geri gönderildi

Gündem

Kılıçdaroğlu’na cenazede saygısızlık: Alana alınmadı, geri gönderildi

2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar
2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

Gündem

2 yıllık bedava ballı yemeğin acı faturası çıkarıldı: CHP’ye 5 milyon liralık ihtar

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun Erbaş

Bu şimdi haber mi

Fötö & Süleymancılar işi şansa bırakmaz!?

Yurt dışında ki fetö & süleymancıların üzerine hem yurtiçi özellikle Antalya Kayseri İzmir İstanbul ve Almanya başta olmak üzere avrupa ülkelerinde üç kuruşa yıllardır firmalarda çalışan bir evin kredisini ödeyemiyen gelirdüzeyi pekte yüksek olmayan binlerce şakirtlerinin üzerine hızla bir çok gayri menküller alındı, önce Almanya'daki derneklerfen çalınan ve seçim rüşveti olarak chp'ye yatırılan paralar, daha sinra chp'li belediyelerin kamuyu rüşvet hırsızlık yolsuzluk vb'leriyle verdiğini kat kat fazlasıyla tahsil eden fetö işi şansa bırakırmı !?
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23