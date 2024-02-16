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Gündem 'Zina suçu' felaketi beraberinde getirdi!
Gündem

'Zina suçu' felaketi beraberinde getirdi!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 04:25:00 -
'Zina suçu' felaketi beraberinde getirdi!

Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir gencin, eşiyle gayri meşru ilişki yaşadığını öğrenen zanlı dehşet saçtı.

Zina suçu toplum düzenini altüst etmeye devam ediyor.

Kırıkkale'de E.E. adlı zanlı, eşiyle gayri meşru ilişki yaşayan 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 13 Şubat salı günü Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. E.E. isimli şahıs, eşiyle gayri meşru ilişkisinin olduğunu öğrendiği Güven Mert Yıldırım'ı bıçakladı. 25 yaşındaki Yıldırım'ın, sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı E.E. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen R.E., M.E., Ş.E. ve R.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından E.E., R.E., M.E. ve R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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