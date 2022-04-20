Zilzal Suresi oku | Zilzal suresi okunuşu anlamı

Zilzal Suresi bir diğer söylemle Zelzele suesi Kur’an-ı Kerim’in 99.suresidir ve 8 ayetten oluşur. Medine devrinde indirildiğine inanılan sure ismini içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçede deprem, sarsıntı anlamlarına gelir.Sure yeryüzünün büyük bir zelzele ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı günü hatırlatarak başlar. Surede yeniden dirilen insanların yaptığı iyi işlerin mükafatını, yaptığı kötü işlerin cezasını göreceğinden bahseder.

Zilzal Suresi oku

Zilzal suresi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman, (1-3) İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. (4) Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. (5) O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. (6)ﾠArtık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. (7) Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. (8)

Zilzal Suresi nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).