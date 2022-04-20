Zilzal Suresi oku | Zilzal suresi okunuşu anlamı
Zilzal suresi Türkçe okunuşu | Kur’an-ı Kerim’in 99.suresi olan Zilzal suresinin okunuşu, anlamı sıklıkla araştırılıyor. Bir diğer ismi zelzele suresi olan Zilzal suresinin Tükçe okunuşu nasıldır? Zelzele suresi oku
Zilzal Suresi bir diğer söylemle Zelzele suesi Kur’an-ı Kerim’in 99.suresidir ve 8 ayetten oluşur. Medine devrinde indirildiğine inanılan sure ismini içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçede deprem, sarsıntı anlamlarına gelir.Sure yeryüzünün büyük bir zelzele ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı günü hatırlatarak başlar. Surede yeniden dirilen insanların yaptığı iyi işlerin mükafatını, yaptığı kötü işlerin cezasını göreceğinden bahseder.
Zilzal Suresi oku
Zilzal suresi Türkçe okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
İza zülziletil erdu zilzaleha
Ve ahracetilerdu eskaleha
Ve kalel insanü ma leha
Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
Bienne rabbeke evha leha
Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
Zilzal Suresi anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman, (1-3) İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. (4) Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir. (5) O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. (6)ﾠArtık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. (7) Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. (8)
Zilzal Suresi nuzül
Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).