Zillet’in muhalefeti alenen ihanet

AK Parti iktidarının Türkiye’ye çağ atlatan proaktif siyaset anlayışı, zillet ittifakı bileşenlerinin provokasyon odaklı politikalarıyla darbe vurulmaya çalışılıyor. Başkan Erdoğan’ın dış politikadaki başarıları, iç siyasetteki göz kamaştırıcı atılımları ve ekonomik yatırımları, sözde millet ittifakının sabotajlarıyla gölgeleniyor. İktidarın vizyoner politikalarına karşın muhalefet, suni gündemlerle halkı oyalıyor, gençleri sokağa dökmek istiyor ve doğal afetlerden bile siyasi rant elde etmek gibi kirli bir politika yürütüyor. Konu hakkında Akit’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları ve gazeteciler, iktidarın yenilikçi ve dinamik olmasına karşı muhalefetin bağnaz ve provokatif bir tutum içerisinde olduğunu kaydediyor.

Seçmene mesaj

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Milletin karşısına çıkaracakları ve sunacakları bir alternatif planları yok. Muhalefetin tek yaptığı kendi seçmenini konsolide edecek provokatif söylemlerde bulunmak ve suni gündemlerle ülkeyi oyalamak. Yine hükümetin dış politikadaki başarılarını ise özellikle yurtdışında hükümet aleyhine konuşarak etkisizleştirmeye çalışıyorlar” dedi. Hükümetin atılım politikalarının provokasyonla durdurulmaya çalışıldığına dikkat çeken Akgül, “AK Parti iktidarı başta dış politika olmak üzere her alanda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Muhalefetin bunun karşısına koyabileceği bir planı yok. Dolayısıyla milletten iktidar icazeti alamayacaklarını bildikleri için bu tarz yollara başvuruyorlar” şekline konuştu. Gazeteci yazar Murat Özer de şunları ifade etti:

Hizmet anlayışları yok

“Dünyanın her yerinde muhalefet projeleriyle ve alternatif önerileriyle halkın karşısına çıkar. Türkiye’deki muhalefet ise maalesef provokatif tavır ve söylemleriyle kamuoyunu meşgul ediyor. Daha da kötüsü sadece bu yolla iktidar olmak gibi bir heves taşıyor. İktidar her şeye rağmen atılımlı ve aktif hizmet anlayışını sürdürüyor.” Muhalefetin sadece hükümet karşıtlığıyla birleştiğini kaydeden Özer, şöyle devam etti: “Politik okuma yapmak ya da propaganda olsun diye söylemiyorum. Muhalefet partilerinin hiçbirinin ideolojik bir kimliğinin olmadığını görürsünüz. Bir ideolojik disiplinleri ve hizmet anlayışları yok. Varsa yoksa hükümet karşıtlığı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan propaganda anlayışı.”