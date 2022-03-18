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Siyaset Zillet, Haçlı’dan destek bekliyor
Siyaset

Zillet, Haçlı’dan destek bekliyor

6+1 ittifakının parlamenter sistemkitapçığı, Haçlı’dan destek almak için İngilizce’ye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 09:55:00 -
Zillet, Haçlı’dan destek bekliyor

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin koalisyon bataklığı ve istikrarsız hükümetlerinin sebebi olan Parlamenter Sistemi geri getirmek için muhalefetin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”i önce kitaplaytırıldı, sonra da İngilizce’ye çevrildi. 6+1 partinin kayyım uygulamasını kaldırılarak HDP’ye alan açma vaadi verilen, çoklu baro uygulamasını lağv ederek eşcinsel sapkınların avukatlar üzerindeki tahakkümünü artırmayı planlayan kitapçığın CHP tarafından İngilizce’ye çevrilip Batılı büyükelçilere gönderildiği öğrenildi. Batılı büyükelçilerin muhalefeti parmağında oynatmaya devam ettiğinin göstergesi olan gelişme, Zillet’in Haçlı’dan destek beklentisinde olduğu yorumuna yol açtı.

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