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Gündem Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu
Gündem

Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu

Yeniakit Publisher
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Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya giderken Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in cenaze programı belli oldu. Gültekin için bu akşam belediyede Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, cenazesi ise yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Üsküdar Belediyesinin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'i, geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Gece gündüz demeden, ilk günkü azim ve adanmışlıkla Üsküdar'ımız ve komşularımız için durmaksızın çalışan kıymetli Başkan Vekilimizi her zaman gayreti, samimiyeti ve şehrimize kattığı değerlerle hatırlayacağız."

MEKANI CENNET MAKAMI ALİ OLSUN

Merhum Başkan Vekili Gültekin için bu akşam saat 21.00'de belediye binasındaki Mavi Salon'da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirileceği aktarılan paylaşımda, "Merhumun cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacaktır.

Merhum Dündar Ziya Gültekin'e Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve tüm Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

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Yorumlar

Akit

Alma malzumun ahını......

kartal

allah büyük gerekeni neyse yapar
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