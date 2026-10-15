12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Mütalaaya karşı sanık N.U. ise, "Ben Adana'dan Mersin'e döner ustası olarak gelmiştim. Benim de 12 yaşında kardeşim vardır. Bir çocuğa karşı böyle bir eylemde bulunmam mümkün değildir. Suçlu olsaydım itiraf ederdim. Olay tamamen benim anlattığım şekilde oldu. Eyüp Can benim de kardeşimdi, medya üzerinden baskı yapılmaktadır. Eyüp Can için ben de adalet istiyorum. Yapılanın yanına kar kalmasını istemem. Polisler bana Eyüp Can'ın öldüğünü söylediğinde inanamadım. Annesinden özür diliyorum bir gün gerçekler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu. "Özrünü kabul etmiyorum, cezasından indirim yapılmasın" Anne Güllü Can da mahkemede sanık hakkında kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenme suçundan ceza verilmesini ve indirim yapılmamasını istedi. Anne Can, "Sanığın da özrünü kabul etmiyorum" dedi. Tarafların dinlenmesinin ardından mütalaaya karşı avukatların savunmalarının hazırlanması için mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Düşmenin önden alacağı basınç ile olabileceği değerlendirilmişti Bir önceki celsede bilirkişi heyetinden gelen raporda, Eyüp Can Güner'in iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük zemin kat havuzuna dayalı tabelanın üst kısmına sol koltuk altı ve gövdesini çarparak ardından baş üstü karo beton zemine çarparak düştüğüne yer verildiği belirtildi. Tespit edilen ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğu, ölümün kesici-delici alet yaralanması sonucu meydana geldiğini gösteren yeterli tıbbi bulgu bulunmadığı da rapora yansıdı. 4 metreden beton zemine düşmesi tıkırtı boyutunda değil oldukça büyük 90-100 desibel arası ses (Motosiklet veya çim biçme makinesi, matkap kırıcı sesi gibi) çıkarabileceği de raporda yer aldı. Raporda, "Eyüp Can’ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük 2.8 saniyede hızla düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınç ile olabileceği değerlendirilmiştir" ifadesi de yer almıştı.