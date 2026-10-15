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12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

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12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Mersin’in Anamur ilçesinde bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümüne ilişkin davanın 5. duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcı, sanık N.U. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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Foto - 12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer almıştı.

#2
Foto - 12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5. duruşması bugün görüldü. Duruşmada Eyüp Can'ın ailesi, yakınları, taraf avukatları yer alırken sanık N.U. ise SEGBİS ile katıldı. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin beklediği adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişiye gönderilen dosyanın gelmesinin ardından bugün savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık N.U.'ya TCK 82/1e'den 'kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verilmesini talep etti.

#3
Foto - 12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Savcının mütalaasında, "Sanığın savunmalarının somut deliller ile arasında pek çok çelişkili durumun bulunduğu ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, her ne kadar sanık hakkında 'İhmali Davranışla Kasten Öldürme' suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu 83/1, 83/2-b, 83/3. maddeleri gereği cezalandırılması istemi ile iddianame düzenlenmiş olsa da, maktulün sanık tarafından iş hanı içinde yakalandığı ve sırtı iş hanı boşluğuna dönük halde iken sanığın maktulü iteklemesi üzerine maktulün denge merkezinin şaşması üzerine orta boşluğa düşerek aşağıda bulunan tabela köşesine çarpması sonrasında zemine düşmesi ile meydana gelen ölümcül yaralanmaları neticesinde hayatını kaybettiği sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla, Türk Ceza Kanununun 82/1. (e) maddesi gereği cezalandırılması" ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - 12 yaşındaki Eyüp Can’ın katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet talebi! Anneden gözyaşları içinde tepki!

Mütalaaya karşı sanık N.U. ise, "Ben Adana'dan Mersin'e döner ustası olarak gelmiştim. Benim de 12 yaşında kardeşim vardır. Bir çocuğa karşı böyle bir eylemde bulunmam mümkün değildir. Suçlu olsaydım itiraf ederdim. Olay tamamen benim anlattığım şekilde oldu. Eyüp Can benim de kardeşimdi, medya üzerinden baskı yapılmaktadır. Eyüp Can için ben de adalet istiyorum. Yapılanın yanına kar kalmasını istemem. Polisler bana Eyüp Can'ın öldüğünü söylediğinde inanamadım. Annesinden özür diliyorum bir gün gerçekler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu. "Özrünü kabul etmiyorum, cezasından indirim yapılmasın" Anne Güllü Can da mahkemede sanık hakkında kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenme suçundan ceza verilmesini ve indirim yapılmamasını istedi. Anne Can, "Sanığın da özrünü kabul etmiyorum" dedi. Tarafların dinlenmesinin ardından mütalaaya karşı avukatların savunmalarının hazırlanması için mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Düşmenin önden alacağı basınç ile olabileceği değerlendirilmişti Bir önceki celsede bilirkişi heyetinden gelen raporda, Eyüp Can Güner'in iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük zemin kat havuzuna dayalı tabelanın üst kısmına sol koltuk altı ve gövdesini çarparak ardından baş üstü karo beton zemine çarparak düştüğüne yer verildiği belirtildi. Tespit edilen ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğu, ölümün kesici-delici alet yaralanması sonucu meydana geldiğini gösteren yeterli tıbbi bulgu bulunmadığı da rapora yansıdı. 4 metreden beton zemine düşmesi tıkırtı boyutunda değil oldukça büyük 90-100 desibel arası ses (Motosiklet veya çim biçme makinesi, matkap kırıcı sesi gibi) çıkarabileceği de raporda yer aldı. Raporda, "Eyüp Can’ın iş merkezinin zemin üstü giriş katından 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük 2.8 saniyede hızla düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınç ile olabileceği değerlendirilmiştir" ifadesi de yer almıştı.

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