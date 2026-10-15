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Gündem Bahçeli’den sel felaketi açıklaması: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır!
Gündem

Bahçeli’den sel felaketi açıklaması: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır!

Yeniakit Publisher
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Bahçeli’den sel felaketi açıklaması: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, sel felaketinin şehir hayatını ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkânlarıyla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

YARALAR SÜRATLE SARILACAK

Türkiye’nin yaşanan felaketin üstesinden dayanışmayla geleceğini belirten Bahçeli, "Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi, bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

Bahçeli, "Devletimiz, afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, "İstanbul’da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul’umuza ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Afet bölgesinde görev yapan ekiplere de teşekkür eden Bahçeli, "Bu vesileyle sahada fedakârca görev yapan tüm kamu personelimize, arama-kurtarma ekiplerimize, sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

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