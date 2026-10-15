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Gündem Topu Kılıçdaroğlu’na attı! Ekrem para kulelerini yine izah edemedi
Gündem

Topu Kılıçdaroğlu’na attı! Ekrem para kulelerini yine izah edemedi

Yeniakit Publisher
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Topu Kılıçdaroğlu’na attı! Ekrem para kulelerini yine izah edemedi

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul il binasında kaydedilen para kulelerini açıklayamadı. İmamoğlu topu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na attı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 35. gününde iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu.

 

Savunmasında, CHP İstanbul il binasında kaydedilen para kulelerini açıklayamayan Ekrem İmamoğlu, topu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na attı.

Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenmesini de talep eden İmamoğlu "Benim gözümün önünde, o dönemin genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu’na buranın nasıl alınacağı anlatıldı. O da biliyor her şeyi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu madde ile ilgili buraya tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. Ayıptır. Sanki o il binası gökten zembille indi. İki kelime edecek edemiyor" ifadelerini kullandı.

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Cengiz

Pişkin sürat daha çok terkeyeceksin topu sağa sola atma ile kurtulamazsin
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