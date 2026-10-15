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Teknoloji Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan
Teknoloji

Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan

Yeniakit Publisher
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Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'den 3 adet daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın envantere alınması planlanıyor. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçiş testlerinden de geçen araç, aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında test edildi. E-ZPT, sürücü, komutan, nişancı ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 7 personel taşıyabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'nin teslimatları devam ediyor. Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 E-ZPT daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. M113 serisi zırhlı personel taşıyıcılarının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT ile mevcut araçların hizmet ömürleri uzatılırken, güç gruplarında yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. MKE, zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra farklı modellerdeki zırhlı araçları ve arazi araçlarını da yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle donatabiliyor. Bu dönüşüm, yeni araç tedarik ihtiyacının ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

3 BİN KM’LİK TESTİ GEÇTİ

Muharebe sahasında karşılaşılabilecek senaryoların simüle edildiği testlere tabi tutulan E-ZPT, kalifikasyon sürecinde bin 600 kilometresi arazi, 800 kilometresi asfalt ve 600 kilometresi stabilize olmak üzere toplam 3 bin kilometrelik dayanıklılık testini başarıyla tamamladı. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçiş testlerinden de geçen araç, aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında test edildi. E-ZPT, sürücü, komutan, nişancı ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 7 personel taşıyabiliyor.

650 KM MENZİLE ULAŞIYOR

Dahili batarya paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile ulaşabilen E-ZPT, sıfırdan saatte 50 kilometre hıza 8 saniyede çıkabiliyor. Aracın bataryası, hızlı şarjla yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa 1,5 saatte getirilebiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde daha düşük akustik ve termal iz bırakan E-ZPT, farklı tiplerdeki faydalı yüklerle uyumlu çalışabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 15 tona ulaşan ve 2,5 ton faydalı yük taşıyabilen araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de bulunuyor.

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Yorumlar

ASELSAN cep telefonu bekliyoruz

Cep tekefonunds asıl müjde nedir bütün verilerimizin ülkemizde kaldığı netenyahunun İsrail'in ABD nın İngiltere'nin ekran karşısında cep telefonunu sallayarak kontrolünüz benim elimde Hamas bunu çok iyi bilir dediği cebinizdeki casus telefonları 10 taksit değil 1000 taksit olsa ne müjdesi esas müjde yerli milli ASELSAN ürettiği telefon artık piyasada dennesidir biz aselsanin ürettiği yerli milli cep telefonları dört gözle bekliyoruz İsrail'in kontrolündeki patlayan casus cep telefonları 20 taksit değil 1000 taksit olsa kaç yazar
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