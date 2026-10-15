Son dakika! Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İçişleri Bakanlığı, rüşvetten tutuklanan Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal ÇAMLİYURT, Hakkında “Rüşvet Alma” suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."