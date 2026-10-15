  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış! İhmali olanlar hesap verecek! Sel baskınına adli soruşturma Pezeşkiyan’dan dikkat çeken itiraf: İran tarihinin en ağır baskı döneminde Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti Rusya'dan açıklama geldi! ABD'ye dizel sevkiyatı başlayacak mı? İstanbul’da can kaybı 3’e yükseldi Sakarya’da sağanak felaketi! Dere kenarındaki villa böyle yıkıldı Hamdi Akın'ın oğlu gözaltına alındı Rekor oyla gelmişti! Müslüman Lider sınır dışı edilecek Sağanakta elektrik akımına kapılmıştı! Hafız Mahmut Düzce'de defnedilecek
Gündem CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.
Gündem

CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda bir süredir devam eden hukuki ve idari belirsizlik son buldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Eylül 2026’da aldığı kararla tedbirleri kaldırması üzerine, Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici heyetin görevi resmen sona erdi. Mahkeme kararının ardından toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mehmet Ali Yüksel’i CHP İstanbul İl Başkanı olarak atadı. Atama kararının ilgili makamlara tebliğ edildiğini duyuran CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ana muhalefet partisinin İstanbul teşkilatında Yüksel döneminin resmen başladığını ilan etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığında yeni dönem başladı. Parti yönetimi, Gürsel Tekin'in geçici görevinin sona ermesinin ardından Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi. Kararı CHP Sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA MEHMET ALİ YÜKSEL GETİRİLDİ

CHP'de İstanbul İl Başkanlığına ilişkin önemli bir karar alındı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK tarafından daha önce alınan kararın bugün ilgili tarafa tebliğ edildiğini açıkladı. Böylece CHP İstanbul İl Başkanlığında Mehmet Ali Yüksel dönemi başladı.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ MAHKEME KARARIYLA SONA ERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan süreç, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen il kongresinin ardından başladı. Kongrede Özgür Çelik ve yönetimi seçilirken, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihinde Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, il başkanlığının yönetimi için Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik geçici bir heyet görevlendirdi. Tekin, 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek geçici görevini üstlendi.

 

MAHKEME 17 EYLÜL'DE TEDBİR KARARLARINI KALDIRDI

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava devam ederken, yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Eylül 2026 tarihinde daha önce uygulanan tedbir kararlarını kaldırdı. Bu kararla birlikte Gürsel Tekin'in başkanlığını yürüttüğü geçici heyetin görevi sona erdi.

CHP MYK'DAN YENİ İL BAŞKANI KARARI

Mahkemenin tedbir kararlarını kaldırmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul İl Başkanlığı için Mehmet Ali Yüksel'i görevlendirdi. Kararın daha önce MYK tarafından alındığını belirten CHP Sözcüsü Müslim Sarı, görevlendirmenin bugün tebliğ edildiğini bildirdi.

İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti
İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti

Gündem

İzmir’de ikinci Phuket vakası! Karşıyaka çöpe gömüldü CHP’li başkan Gürcistan’a gitti

Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar
Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar

Gündem

Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar

İstanbul'da yolları sel alıp insanlar ölürken CHP'li isimden şok eden sözler: Hiçbir yerde su baskını yok
İstanbul'da yolları sel alıp insanlar ölürken CHP'li isimden şok eden sözler: Hiçbir yerde su baskını yok

Gündem

İstanbul'da yolları sel alıp insanlar ölürken CHP'li isimden şok eden sözler: Hiçbir yerde su baskını yok

CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

Gündem

CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Burak Bey

Meşru bir zeminde yapılan Türkiye belediyeler birliği başkanlık seçimini akparti kaybetti. Yeni partinin adayı kazandı. Yazık hiç ders almamışlar. Millete kulak tıkamanın bedelini her seçimde ödeyecekler. Akparti yıkıla yıkıla gidiyor.
Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!
Gündem

Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, bir..
Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! "Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar"
Gündem

Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Yaptığı yayınlar ve kamuoyunda tartışma konusu olan haberleriyle sık sık tepki çeken Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Muharrem İnce’ni..
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 98'inci duruşma görülürken, iddianamede “örgüt elebaşı” olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu savunmasına başl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23