İmamoğlu, uluslararası hesabından kitlesine hitap etti! Milyonlarını iç ettiği millet üzerinden şov!

Kasım 2025'te hazırlanan 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesinde "Suç örgütü kurucusu ve lideri olmak, rüşvet alma ve rüşvete aracılık etme, irtikap ve İhaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, ele geçirilmesi ve yayılması, suç delillerini gizleme, kamu malına zarar verme ve haberleşmenin engellenmesi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve siyasal casusluk” suçlarından 828 yıl 2 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası X hesabından paylaşımda bulundu.

Götürdüğün milyonları anlat Ekrem!

Duruşmadaki savunmasına atfen, “Savunmamda belirttiğim gibi, Devlet olmak bir şey, iktidarda olmak başka bir şeydir. İktidar geçicidir, devlet kalıcıdır. Hükümetler seçilir ve seçilmez. Ancak devlet, kim iktidarda olursa olsun, her vatandaşı eşit şekilde muamele etmek zorundadır” ifadelerini kullanan İmamoğlu; “Bir parti kendini devlet ilan ettiğinde, Cumhuriyetin temel dengesi çöker. O partiye yönelik eleştiri, devlete saldırı olarak nitelendirilir. Rakipleri derhal devletin düşmanları olarak damgalanır. Onun çıkarları, devletin çıkarları olarak sunulur. Ama Cumhuriyet zaten devletin kime ait olduğunu belirlemiştir! Devlet millete aittir!” diye yazdı.

Kendisini hala İBB Başkanı sanıyor!

Bu arada, yargı sürecinde İBB Başkanlığından uzaklaştırılan İmamoğlu’nun X tarafından onaylanmış hesabının künyesinde kendisini hala: “İstanbul Belediye Başkanı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Cumhurbaşkanlığı Adayı. 19 Mart 2025'ten beri haksız yere demir parmaklıklar ardında” şeklinde tanıttığı da ayrıca dikkat çekti.