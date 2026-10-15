Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular

Yedi yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi önce CHP, ardından Yeni Parti’nin yönetiminde olduğu halde, yaşanan sel ve can kayıplarını hiç üzerine alınmayan Yeni Partililer hiç yüzleri kızarmadan AK Parti’yi suçlamaya kalktı.

YÜZÜ HİÇ KIZARMADI!

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, yedi yıldır kendi sorumluluklarında bulunan İstanbul’da yaşanan sel felaketinden AK Parti’yi sorumlu tutarak, “İstanbul'da 20 yılda 168 dere yatağını kurutup 901 km beton dökenler, bugün sokaklarımızın göle dönmesinin sorumlusudur! Çevre katliamıyla yetinmeyip, halkın iradesini yok sayarak, tehdit ve hileyle belediyelere çökmeye çalışıyorlar. Ne zaman utanacaksınız?” diye sordu. Emir’in akla ziyan konuşması sırasında ise yüzünün hiç kızarmadığı dikkat çekti.