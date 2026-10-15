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Gündem Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular
Gündem

Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular

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Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular

İstanbul’da iki gündür etkili olan yoğun yağışlarla 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, yollar adeta birer nehre dönüştü. Binlerce araç alt geçitlerde mahsur kaldı, sel sularının önüne kattığı çok sayıda araç ise kullanılmaz hale geldi.

Yedi yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi önce CHP, ardından Yeni Parti’nin yönetiminde olduğu halde, yaşanan sel ve can kayıplarını hiç üzerine alınmayan Yeni Partililer hiç yüzleri kızarmadan AK Parti’yi suçlamaya kalktı.

 

YÜZÜ HİÇ KIZARMADI!

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, yedi yıldır kendi sorumluluklarında bulunan İstanbul’da yaşanan sel felaketinden AK Parti’yi sorumlu tutarak, “İstanbul'da 20 yılda 168 dere yatağını kurutup 901 km beton dökenler, bugün sokaklarımızın göle dönmesinin sorumlusudur! Çevre katliamıyla yetinmeyip, halkın iradesini yok sayarak, tehdit ve hileyle belediyelere çökmeye çalışıyorlar. Ne zaman utanacaksınız?” diye sordu. Emir’in akla ziyan konuşması sırasında ise yüzünün hiç kızarmadığı dikkat çekti.

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Yorumlar

Paşalı

Siyaseti yalan üstüne kurulmuş beyinleri Kendi ürettikleri yalana inananlar bu ülkeyi yönetmeye talip ler he vay vay bu ülkenin milletin haline

YILMAZ DURMUŞ

Peki İzmir'de 25 yıldır CHP'li belediye başkanları görev yapıyor, her yağışta İzmir alt üst oluyor, dün İstanbul'da yağan yağmur İzmir'de olsa İzmir tamamıyla körfeze dökülürdü.
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