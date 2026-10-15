Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la temsil edildiği Azerbaycan’da düzenlenen CICA zirvesinde yaşananlar, Türk devletlerinin İsrail’in etkisi altına girdiğini gösteren acı bir tabloyu ortaya koydu.
CICA zirvesinde soykırımcı İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un konuşması başladığı sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti. Fidan’ın ayağa kalkmasıyla İran, Kuveyt ve Pakistan’ın da aralarında bulunduğu 12 Müslüman ülke heyeti de aynı anda salonu terk etti.
Ancak Türkiye hariç Türk Devletleri'nin hiçbiri salondan ayrılmadı. Bu da kardeş Türk devletlerinin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e karşı Türkiye’nin gösterdiği tutuma destek olmadığını gösterdi.
Katar, BAE ve Bahreyn de heyetleriyle birlikte salonda kalarak Herzog’un konuşmasını dinledi.