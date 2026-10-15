İsmail Saymaz’a Murat Ağırel'e hodri meydan demişti, öldürüldü! Halktv'ye el konulunca şimdi o konuşma hatırlandı

Muhammet Yakut, söz konusu görüntülerde Halk TV patronunun gerçek adının Cafer Özdemir olduğunu öne sürerek İngiltere'deki uyuşturucu ve hayali ihracat dosyalarını işaret etmiş, kanalın sözde gazetecileri İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e "Sıkıyorsa patronunuza da dokunun" diyerek adeta hodri meydan okumuştu. Bu çarpıcı açıklamaların ardından hayatını kaybetmesi, "Arkasında acaba kimler var?" sorusunu ve cinayet şüphelerini bir kez daha alevlendirdi.

Halk TV dosyasında rüşvet sarsıntısı! İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’e çağrı yapılmıştı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski yetkilileri ile Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet ve usulsüz ödeme soruşturmasında gözaltı kararlarının çıkması, Yakut’un geçmişte yaptığı uyarıları yeniden kamuoyunun odağına taşıdı. O dönem İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Uğur Dündar gibi isimlere seslenerek ellerindeki dosyaları incelemeleri yönünde çağrıda bulunan Yakut'un gizemli ölümü, kanalın üzerindeki hukuki ve siyasi tartışmaları derinleştirerek yeni bir boyut kazandırdı.