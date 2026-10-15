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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül’den acı bilanço! Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp!
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İstanbul Valisi Davut Gül’den acı bilanço! Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp!

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İstanbul Valisi Davut Gül’den acı bilanço! Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp!

İstanbul genelinde etkisini sürdüren ve kentin birçok noktasında taşkınlara yol açan şiddetli sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, felaketin bilançosuna dair son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Vali Gül, kent genelinde arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, sel ve su baskınları nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekipleri teyakkuzda! Çalışmalar aralıksız sürüyor!

Vali Davut Gül, felaketten etkilenen bölgelerde AFAD, emniyet, itfaiye ve belediye ekiplerinin tam kadro sahada olduğunu vurgulayarak vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda tekrar uyardı. Kayıp olan 5 vatandaşı arama kurtarma faaliyetlerinin olumsuz hava şartlarına rağmen havadan ve karadan kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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