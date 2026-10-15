Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da Türkiye her alanda küresel bir oyuncudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.

GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUM

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine bizzat şahit olduğumuz Gültekin' Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.

Türkiye Maarif Vakfı 10. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 sene büyük hedeflerle yola revan olan vakfımız 66 ülkede faaliyet gösteriyor. 75 bini aşkın öğrenciye nitelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kere daha tebrik ediyorum. Bu başarı hepimiz için iftihar meselesidir. Esas başarımız bu rakamların arkasındaki insan hikayeleridir. Aslolan öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz.

YILLARCA KILIK KIYAFETLE UĞRAŞTILAR

Son 24 yılda eğitim alt yapımızı geliştirdik. Fırsat eşitliğini sağladık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okulların dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en çok artıran ülke olduk.

Bundan 10 sene önce 48 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 380 bine yaklaştı.

Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden, bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurtdışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür.

TÜRKİYE, KÜRESEL BİR OYUNCUDUR

Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudu. Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz.

Yaradılanı severiz yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez kimseye kem gözle bakmayız.

FETÖ SİYONİZME UŞAKLIK YAPTI

FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini sömürdüler. Küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar. 50'yi aşkın ülkede FETÖ'ye bağlı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık.

FETÖ'nün artık pek çok ülkede esamesi bile okunmuyor. Yarın çok daha acınası ve çok daha sefil hale gelecekler. Bu ülkeye ihanetlerinin bedelini ödeyecekler.

Türkiye Maarif Vakfı 10. yılı hayırlara vesile olsun diyorum."