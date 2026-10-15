İstanbul'da yolları sel alıp insanlar ölürken CHP'li isimden şok eden sözler: Hiçbir yerde su baskını yok

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı söz alan CHP'li Gökhan Taneri Vural, iklim krizi ve siyasetteki üslup üzerine konuştu.

İstanbulluların seçtiği meclis üyeleri olarak kente hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Vural, daha sonra kentte etkili olan sağanağa değindi. Vural, “İki saattir dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Arkadaşlar 'Otoparka yürüyemedik' diyorlar ama hiçbir yerde su baskını yok” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine AK Parti grubu tepki gösterdi.

İtirazlar üzerine açıklamalarına devam eden Vural, yağışın şiddetine vurgu yaptı. Bazı bölgelerde su baskınlarının yaşandığını kabul eden Vural, buna karşın ortaya çıkan tablonun büyük çaplı bir afet boyutunda olmadığını ileri sürdü.

İSKİ’den aldığı bilgilere göre Arnavutköy’de metrekareye bir saatte 110 kilogram yağış düştüğünü belirten Vural, yaşanan duruma tepki göstererek, “Böyle bir şey olur mu? Dehşet” ifadelerini kullandı. Beykoz İSKİ Müdürü ile de görüştüğünü aktaran Vural, ilçede birkaç evin su baskınından etkilendiği yönünde bilgi aldığını söyledi.

Vural, konuşmasında Üsküdar Meydanı ve Ayamama Deresi çevresindeki duruma da değinerek, geçmişte yaşanan su baskınlarıyla mevcut tabloyu karşılaştırdı. CHP'li meclis üyesi, “Şu anda dışarıda afet var ama Üsküdar Meydanı gibi yağmurda belde gezen kimse yok. Demek ki bu kurumlar çalışıyor. İBB çalışıyor, çalışmış, hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

Kentte küçük çaplı su baskınlarının yaşanmasının tek başına büyük bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Vural, İstanbul'da büyük afetlerin artık yaşanmadığını öne sürdü.