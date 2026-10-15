Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail'e karşı dikkat çeken bir diplomatik protesto gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşmaya başlamasının ardından beraberindeki Türk heyetiyle birlikte yerinden kalkarak salonu terk etti.

HERZOG KONUŞMAYA BAŞLADI, FİDAN SALONDAN ÇIKTI

Zirvenin öğle oturumunda Herzog'un konuşmak üzere kürsüye gelmesiyle salonda hareketlilik yaşandı.

Herzog'un konuşmasının başlamasının ardından Bakan Fidan ve Türk heyetinin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

Türkiye'nin protestosuna çok sayıda ülkenin temsilcisi de katıldı.

Anadolu Ajansı, Herzog'un konuşması sırasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin salonu terk ettiğini bildirdi.

12 HEYET SALONDAN AYRILDI

TRT Avaz'ın aktardığı bilgilere göre Herzog konuşurken salondan ayrılan heyetler şöyle:

Türkiye, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Kuveyt, Katar, Ürdün, Malezya, Endonezya ve Bangladeş.

Böylece İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşması, uluslararası zirvede çok sayıda ülkenin katıldığı diplomatik protestonun gölgesinde kaldı.

FİDAN'DAN ZİRVEDE FİLİSTİN MESAJI

Hakan Fidan'ın Herzog'a yönelik tepkisi yalnızca salonu terk etmekle sınırlı kalmadı.

Bakan Fidan, zirvedeki konuşmasında İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarını da gündeme taşıdı.

CICA üyelerinin barış ve karşılıklı güven ilkelerine bağlı olması gerektiğini belirten Fidan, İsrail'in Filistin halkının temel haklarını sistematik baskı politikalarıyla ihlal ettiği bir ortamda bu bağlılığın sürdürülemeyeceğine dikkat çekti.

Fidan, CICA üyesi Filistin'in haklarının desteklenmesi ve devam eden ağır ihlallere karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇÖZÜMÜN ADRESİNİ DE AÇIKLADI

Türkiye'nin Filistin meselesindeki çözüm yaklaşımını bir kez daha ortaya koyan Fidan, kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Böylece Ankara, bir taraftan diplomatik protestoyla İsrail yönetimine tepki gösterirken diğer taraftan uluslararası platformda iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

ZİRVE BAKÜ'DE DÜZENLENDİ

CICA 7. Zirvesi, Azerbaycan'ın dönem başkanlığında Bakü'de gerçekleştirildi.

Asya'da güvenlik, işbirliği ve istikrarın geliştirilmesini amaçlayan CICA; Türkiye, Azerbaycan, Çin, Rusya, Pakistan, Filistin ve İsrail dahil çok sayıda ülkenin yer aldığı geniş bir uluslararası platform niteliği taşıyor.

Bu nedenle Herzog'un konuşması sırasında gerçekleştirilen toplu protesto, yalnızca ikili bir Türkiye-İsrail gerilimi olmaktan çıkarak çok taraflı diplomatik bir mesaj haline geldi.

FİDAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi.

Fidan ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak zirvenin en fazla dikkat çeken anlarından biri, Herzog'un kürsüye çıkmasının ardından Türk heyetiyle birlikte çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmesi oldu.