Ne işe yaradığını söyleyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

AT KUYRUĞU OTU NE İŞE YARIYOR? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altı sarkmalarının temel nedenlerinden birinin bağ dokusundaki zayıflama ve silis minerali eksikliği olduğunu belirtti. Saraçoğlu'na göre, vücutta doğal kolajen üretimini ve doku sıkılığını desteklemede at kuyruğu otu kritik bir işlev görüyor. At kuyruğu otu, doğadaki en zengin organik silis kaynaklarından biridir. Silis minerali; cilt elastikiyetini koruyan, çene ve boyun bölgesindeki gevşemelerin önüne geçmeye yardımcı olan temel bileşendir. Saraçoğlu, bitkinin çay şeklinde demlenerek haftada 2 veya 3 defa tüketilmesini tavsiye ediyor. Düzenli kullanımın, bağ dokularını dirençli kılarak gıdı bölgesindeki sarkma eğilimini yavaşlatabileceğini ifade ediyor.