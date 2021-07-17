İçerisinde kurban bayramının da yer aldı hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin ilk on günü müslümanlar tarafından büyük öneme sahiptir. Zilhiccenin ilk on gününü değerlendirmek gerekir. Peki, Zilhiccenin ilk on günün faziletleri neler?

Zilhiccenin ilk on günün faziletleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesine göre 11 Temmuz'da Zilhicce ayı başladı. İslam alemi bugünleri en verimli şekilde değerlendirmek isterken Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar ile çekilecek zikirler nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Din İşleri Yüksek kurulu Zilhicce ayının faziletlerine şöyle değinmiştir: "Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46)."