Zihinsel engelli öğrenciden resim sergisi

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Gezer, 4 yıl önce yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Sınıf öğretmenince yeteneği fark edilip görsel sanatlar öğretmenine yönlendirilen Gezer, zamanla tekniğini geliştirdi.

Öğretmenlerinin teşvikiyle yaptığı kara kalem, sulu ve kuru boya resimleri okulunda sergilemeye başlayan ve hayal dünyasını tuvallere yansıtan Gezer, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Sanata engel yok" adıyla ilk kişisel sergisinde resimlerini daha geniş kitlelerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gezer'in kara kalem, akrilik ve sulu boyayla yaptığı 46 eserinin yer aldığı serginin açılışına Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdulmuttalip Nalbant ile davetliler katıldı.

"Onun hayatını resimler oluşturuyor"

Gezer, yaptığı açıklamada, resim yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Çalışmalarında genellikle doğayı ve insan figürlerini konu edindiğini anlatan Gezer, "Dört yıl önce resim yapmaya başladım. Resim öğretmenlerimin desteğiyle bugünlere kadar geldim." dedi.

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ufuk Yeşil de öğrencisiyle gurur duyduklarını dile getirerek, "Öğrencimizde müthiş bir resim aşkı vardı. Biz bu aşkı yönlendirerek bugünlere getirdik. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü onun hayatını resimler oluşturuyor. Bu konuda her zaman ona destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Merzifon Engelliler Derneği Başkanı Keriman Topal ise özel öğrencilerin topluma kazandırılması, sosyal hayata dahil edilmesi için yapılan çalışmaların kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Umarım diğer özel çocuklarımıza da bu tür çalışmalar emsal teşkil edip örnek olur. Başarılı kızımıza destek veren eğitimcilere teşekkür ediyor, örneklerinin çoğalmasını diliyorum." diye konuştu.