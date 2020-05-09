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Yerel

Zigana Dağı beyaza büründü! Tatlı tatlı kar yağdı

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:29:00 -

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gece bastıran soğuk hava Trabzon ve Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Dağ'ında kar yağışına neden oldu. Kar yağışı oradaki bir vatandaş tarafından görüntülendi. 

Bir gecede 5 santimetreye kadar kar yağan Zigana Dağı'nda çığ tehlikesi gözlemlendi. 

Ekipler çığ tehlikesine karşı önlemlerini almaya başladılar.

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