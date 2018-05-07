Zeytinyağı felç riskini azaltıyor

Bordeaux Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında Bordeux, Dijon ve Montepellier şehirlerinde 65 yaş üstü 7625 kişinin zeytinyağı kullanımı beş yıl boyunca takip edildi. Yemeklerde ve salatalarda daha çok zeytinyağı kullanan kişilerin, hiç kullanmayanlara göre felç geçirme riskinin çok daha az olduğu tespit edildi.

Bu süre içinde çoğu sızma zeytinyağı kullanan bu kişilerden 148'i felç geçirdi.

Araştırmayı yürüten Dr. Cecilia Saimeri, 65 yaş üzeri hastalarda felç riskinin arttığını belirterek, zeytinyağının hastalığı önlemede ucuz ve kolay bir yöntem olabileceğini ifade etti.

Doktor Saimeri'ye göre, dengeli beslenme ve egzersiz gibi faktörler dikkate alındığında, felç riski zeytinyağı kullananlarda yüzde 41 daha az.

"Neurology" adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarını değerlendiren İngiltere Felç Derneği sözcüsü Charline Ahmed, zeytinyağının yüksek kolestreol, yüksek tansiyon ve kalp hastalığının önlenmesindeki faydalarının bilindiğini, ancak felci önlemede de aynı şekilde etkili olduğunu görmenin umut verici olduğunu kaydetti.