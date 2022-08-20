Zerdeçalın mutlaka denemeniz gereken 6 faydalı kullanımı

Zerdeçal nedir ne için kullanılır?

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur. Sütü sade içemeyenler için zerdeçallı sütü bir yudumda içebilir.

Zerdeçalın Faydalı Kullanımları

1. Zerdeçallı Patates

Malzemeler:

1 büyük patates

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı ince deniz tuzu veya sofra tuzu

1/4 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

Fırını önceden 220 derecede ısıtın.

Büyük bir fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirin. Yapışmaması için üzerine zeytinyağı sürün.

Patatesi yıkayıp soyun ve iyice kurulayın.

Daha sonra 2.5 cm’lik çubuklar halinde dilimleyin.

Patates dilimlerini geniş bir kaseye koyun ve eşit şekilde kaplanana kadar zeytinyağı ve baharatları ekleyin.

Patates dilimlerini fırın tepsisine yayın ve yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

2. Altın Süt

Daha dinlendirici bir uyku için yatmadan önce içilir.

Malzemeler:

1 bardak süt (badem, hindistan cevizi veya organik inek sütü)

1 çay kaşığı ham organik hindistan cevizi yağı (sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

1/4 çay kaşığı zerdeçal ezmesi

Bal, (tat vermesi için)

Hazırlanışı:

Bal hariç tüm malzemeleri küçük bir tencerede birleştirin.

Sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Malzemeler tamamen karıştığında kaynamadan ocaktan alın.

Balı karışıma ekleyerek eriyene kadar karıştırın.

3. Aydınlatıcı Yüz Maskesi

Zerdeçal, göz altı morluklarını azaltmaya yardımcı olur, gözenekleri yumuşatır ve sıkılaştırır. Erken yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri gideren bir antioksidandır ve aynı zamanda cilt tonunu düzenlemek, lekeleri ve kızarıklığı azaltmak için de yardımcı olabilir.

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı organik bal

1/2 ila 1 çay kaşığı organik yoğurt (hassas ciltler için daha fazla kullanın)

Hazırlanışı ve kullanımı:

Küçük bir kapta, tüm malzemeleri birleştirin ve bir çatalla çırpın.

Yüzünüzü yıkayın, kurulayın ve saçınızı geriye çekin.

Maskeyi parmaklarınızı kullanarak yüzünüze uygulayın, kıyafetlerinizi veya tezgahınızı lekelememeye dikkat edin.

Maskeyi yaklaşık 20 ila 30 dakika kurumaya bırakın.

Maskeyi lavabonun üzerinde ılık suyla durulayın ve kurulamak için eski bir havlu kullanın.

4. Saç Derisi Merhemi

Bu merhemi, sorunlu saç derinizdeki iltihaplanmayı azaltmak, bakteri veya mantarları öldürmek için kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı)

1 yemek kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı ve kullanımı:

Tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.

Kuru saça uygulayın ve saç derinize masaj yapın.

15 dakika bekletin ve her zamanki gibi şampuanlayın.

En iyi sonuçlar için haftada bir kez tekrarlayın.

5. Doğal Boya

Zerdeçal, kimyasal gıda ve kumaş boyalarına harika bir doğal alternatiftir.

Malzemeler:

1/4 bardak su

1/2 çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede suyu ve zerdeçalı 3 ila 5 dakika kaynatın.

Ateşten alın ve tamamen soğumaya bırakın.

Renk vermek istediğiniz içecek veya yiyeceklere bir çay kaşığı ekleyin.

Hava geçirmez bir kapta 2 hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

6. Evcil Hayvan Sağlığı

İster inanın ister inanmayın, zerdeçal köpek ve kedilerin tüketmesi için güvenlidir.

Colorado State Üniversitesi Hayvan Kanseri Merkezi’ndeki araştırmacılar, kurkuminin (zerdeçalın etken maddesi) kedi kanserini, özellikle de kedi kanserinin yaklaşık %25’ini temsil eden sarkomayı tedavi etme potansiyelini değerlendirmektedir.

Ayrıca eklem ağrısını hafiflettiği ve yaşlı evcil hayvanlarda kolesterolü yönettiği de söylenir. Herhangi bir doğal alternatifte olduğu gibi, evcil hayvanınıza vermeden önce veterinerinizle konuşun.