Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır. Safran kökü, zerdeçöp, sarı boya gibi isimlerle anılsa da daha çok zerdeçal olarak bilinen bu baharat, içerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde çok önemli olumlu etkilere sahiptir.

Baharat olarak genellikle yemeklerde ve çaylarda kullanılan bu bitki, içeriğindeki kurkumin isimli bileşen ile meşhurdur. İnsan vücuduna pek çok fayda sağlayan bu bitki, bilinçsiz kullanım ya da aşırı tüketim sonucu ciddi zararlar verebilmektedir.

Zerdeçal zararları ile pek bilinmese de kontrolsüz kullanım sonucu faydadan çok olumsuzlukları ile canınızı sıkabilir. Sindirime iyi geldiği bilinen bitki, aşırı kullanımda aksine mide sorunlarına yol açmaktadır.

Her besin gibi zerdeçal zararları ve faydaları olan bir bitkidir. Belli bir ölçüde, bilinçli bir şekilde tüketilmelidir. Yemeklerde ve gündelik yaşamınızda kullanımı için kullanabilirsiniz. Mide ve sindirim sorununuz varsa kullanmadan önce ya da tükettikten sonra herhangi bir anormallik yaşamanız durumunda mutlaka doktorunuza danışınız.

Unutulmamalı ki her bitkinin yahut besinin, her bünyeye etkisi aynı olmayabilir. Alerjen durumlar yaşanabilir. Verilen bilgilerde en genel görülen etkilerden bahsedilmektedir.

Zerdeçal Çayı Nasıl Demlenir?

Zengin besin içeriği ile bazı organların düzgün çalışmasına yardımcı olan zerdeçal çayı, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların etkisini azaltmak için tercih edilir. İçeriğindeki antioksidan etkisi sayesinde hafızanın kuvvetlenmesini destekleyen zerdeçal çayı, en sık içilen kış çayları arasında yer alır.

Peki, zerdeçal çayı nasıl demlenir? İşte, farklı lezzetlerle buluşmanızı sağlayan 3 farklı zerdeçal tarifi:

Sade Zerdeçal Çayı

Zerdeçal çayını sade olarak tüketmek istiyorsanız, önce 2 bardak suyu uygun bir demlikte kaynatmalısınız. Kaynamış olan suyun içerisine bir ya da iki çay kaşığı toz zerdeçalı ekleyin ve bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzerek sade olarak içebileceğiniz gibi içine bir kaşık bal ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.

Elmalı Zerdeçal Çayı

Elmanın hoş aroması ile zenginleştirilen zerdeçal çayı hem lezzetli hem de faydalı bir içeceğe dönüşür. Ayrıca bir kaşık bal ile de tatlandırdığınızda soğuk kış günlerinde sıcak bir lezzetle buluşabilirsiniz. Elmalı zerdeçallı çay için, iki bardak suyun içine dilimlenmiş yarım elmayı önce kaynatın ve bir çay kaşığı zerdeçal ilave ederek demlenmesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı süzerek sıcak sıcak tüketebilirsiniz.

Ballı, Limonlu Zerdeçal Çayı

Ballı ve limonlu zerdeçal çayı, zengin ve güçlü aroması ile kendinizi daha enerjik ve daha iyi hissetmenizi kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olan bu karışım hoş tadı ile ideal bir kış çayı lezzetini sizinle buluşturacaktır. Bu lezzet deposunu hazırlamak için, iki bardak suyu önce kaynatın ve içine 1,5 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal ilave edin. Karışımı karıştırdıktan sonra bir dilim limon ekleyin ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Servis ederken bir tatlı kaşığı bal ilave ederek soğutmadan tüketin. Bal, limon ve zerdeçal üçlüsü ile hazırladığınız bu çayı soğuk kış günlerinde keyifle tüketebilirsiniz.

Zerdeçal Çayı Ne Kadar İçilir?

Rengi, tadı ve birçok yararlı özelliği ile öne çıkan zerdeçal çayı, gün içinde bir fincan içilebilir. Zerdeçal çayının olumlu etkilerinden faydalanmak için genellikle sabah kahvaltısıyla birlikte içilmesi önerilir. Ancak uzun süreli ve yüksek miktarlarda tüketilen zerdeçal çayı, diğer tüm bitki çaylarında olduğu gibi sağlık açısından çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle zerdeçal çayının zararlı etkilerinden korunmak için uzman bir doktorun gözetiminde kullanmanız ve doktorunuzun önerdiği ölçülerde içmenizde büyük yarar vardır.

Zerdeçal Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Çok fazla yan etkisi ile karşılaşılmamış olsa da aşırı tüketimde zerdeçal zararları ile de karşımıza çıkabilmektedir. Kişilerin hastalık ve alerjen durumları da göze alınarak bakıldığında yaygın olarak mide sorunları ile karşılaşılmıştır. Nadiren de bulantı, ishal ve baş dönmesi de görülmüş bazı yan etkilerindendir. Güneydoğu Asya ve Hindistan’a özgü bu baharat, bilinçli ve ölçülü tüketildiği sürece şifa kaynağıdır. Aksi takdirde zarardan başka bir şeye neden olmaz. Peki şifa için zerdeçal günde ne kadar tüketilmeli?

Baharatlar ve şifalı otlar herhangi bir hastalığı olan kişilerce doktor kontrolünde kullanılmalı ya da tüketilmelidir. Zerdeçal da, sağlıklıklı bir birey için, günde 1-2 çay kaşığı tüketilmesi önerilen bir baharattır. Aksi takdirde sağlıklı kişilerce de sorun yaşamak kaçınılmazdır.

Son dönemde başta bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan bir şifa kaynağı olan bu faydalı bitki; direkt olarak ağza alınarak tüketimi zor olduğundan, genellikle yoğurda karıştırılarak tüketilmektedir. Gündelik 500 ila 1500 mg arası yani 2 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilmektedir.

Zerdeçal, batıda son zamanlarda gündeme gelse de Asya'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak tüketilen bir besin. "Süper besin" olarak adlandırılan bu bitki, 600'den fazla önleyici ve tedavi edici kullanım ile sunuluyor. Hakkındaki araştırmalar ise devam ediyor. Bu besini her gün az miktarda tüketmenin nelere iyi geldiğini keşfetmek için Karin adlı bir kadın, önemli bir deneme yaptı.

Posta'da yer alan habere göre; Karin, bir süredir yüksek kolesterol ve sindirim sistemi sorunlarından muzdaripti. Birçok çözüm yönteminden sonuç alamamasının ardından bundan kurtulmak için son olarak zerdeçal denemeye karar verdi.

Bir ay boyunca zerdeçal tüketti ve sindirim sisteminde ve yüksek kolesterol oranlarında büyük bir değişim olduğunu fark etti. Sorunları büyük oranda azalmıştı.

Peki zerdeçalın diğer faydaları neler? İşte o ayrıntılar…

KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR

Zerdeçal, yapılan çalışmaların sonucunda şeker seviyelerinde stabilizasyon sağlayarak kilo vermeye yardımcı olduğu keşfedildi.

Toz zerdeçal, karbonhidratların yağ olarak depolamasını önleyerek kilo alımını engelliyor.

Metabolizmayı hızlandıran yapısı ise uzun vadede kalori yakımını da artırır.

Ayrıca kullanılan yemeklerde farklı bir lezzet seviyesine ulaşılması sayesinde daha hızlı doyarak daha az yemeyi de mümkün kılar.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLER

Herkes, uzun bir ömür ister, fakat sağlıklı yaşam bu uzun ömrü kaliteli geçirmek için kilit noktadır. Bunun için ise zerdeçal ihtiyacınız olan şeydir.

Antioksidanlar sadece kanseri önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşlanmayı da büyük oranda önler.

Yaşlanma, hücre hasarının görünür bir şekilde ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Antioksidanlar ise bu yaşlanma sürecini tetikleyen serbest radikaller ve toksinlerin zararlı etkilerini önleyerek yaşlanmayı geciktirir.

Zerdeçal, her ne kadar antioksidanın kendisi olmasa da araştırmalar, vücuttaki antioksidan seviyelerini arttırdığını gösterir.

Bu nedenle zerdeçal, yaşlanmayı etkili bir şekilde önlemeyi sağlar. Sadece vücudun içinde değil, dışında da büyük bir etki gösterir.

DEPRESYONUN ETKİLERİYLE SAVAŞIR

Zerdeçal, depresyonun ortaya çıkardığı kötü etkilere karşı önemli bir koruyucudur.

Yapılan son çalışmalar, zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin depresyon semptomlarını azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu.

Baharat, elde edilen verilere göre, depresyonun sebep olduğunu duygularını azaltmaya yardımcı olabildiği ortaya koydu.

ZERDEÇAL KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Zerdeçal da kalp üzerine faydalı etkiye sahiptir. Kalp ve kan hücrelerinin işleyişi üzerinde olumlu etkisi olan maddelere sahiptir.

Yapılan çalışmada, kalp hastalığı olan 121 hastaya birkaç gün sonra 4 gram zerdeçal ve plasebo verildi. Baharatı alan grupta hastanede kalp krizi geçirme riski %65 azaldı.

Bu nedenle, kalp sağlığınızı desteklemek için bir uzman tavsiyesiyle birlikte diyetinize zerdeçal ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL VÜCUDA DETOKS ETKİSİ

Zerdeçal, karaciğer kalitesi üzerinde bir etkisi olabileceği düşünülüyor.

Bu nedenle detoks programında kullanılabiliyor. Karaciğerin, vücudun filtresi gibi işlerlik üstlendiği düşünülürse, zerdeçalın etkisi ile bedeninizde en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar.

Araştırmalar, fermente edilmiş zerdeçal tozunun karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini gösteriyor.

Zerdeçal Fazlası Zarar mı?

Özellikle yedilerimizde mutlaka bir ölçü olmalıdır. Bu başta kişinin kilo, hastalık ve vücuduna bağlıdır. Ancak baharat gibi ağır besinlerde hemen hemen herkes için tüketim miktarı aynıdır. Artıp azalmaz. Yalnızca hastalık ve alerji durumlarında tüketilmemesi gerekmektedir.

Öyleyse son dönemin popüler baharatı zerdeçal fazlası zarar mı? Evet, bu baharatın da fazla tüketimi zararlıdır. Bir sağlıklı tüketim ölçüsü vardır. Malesefki sağlıklı olan birşeyi bir kerede fazlaca tüketmek kişiye fayda sağlamamaktadır.

Her ne kadar zerdeçal zararları ile bilinmese de fazla tüketimi oldukça zararlı olabilmektedir. Kararında kullanımı sonucu sindirim sistemi için olumlu bir durum teşkil eden bu bitki, aşırıya kaçıldığında da yine ilk başta sindirim sistemi ve mideye zarar vermektedir.

Zaman zaman zerdeçal böbreğe zararları ile anılsa da bu pek karşılaşılmayan bir durumdur. Üstelik bu baharatı ne çok aşırı kullanmak mümkündür ne de çok ağır bir belirtisi görülmüştür.

Zerdeçal Tansiyonu Yükseltir mi?

Kişiler daha çok faydasını görmek için genelde çiğ yemeyi tercih etse de zerdeçal, tencere yemeklerinde de kullanılabilir, lezzetli bir baharattır. Çiğ ya da pişmiş, fark etmeksizi kararında tüketimi oldukça faydalıdır.

Tansiyon hastalarının ise baharatlarla arası pek iyi değildir. Ve “Zerdeçal tansiyonu yükseltir mi?” onlar için oldukça önemli bir sorudur. Faydalarından yararlanmak isteyenleri bir yana bir de lezzetine vurgun olanlar da var. Zerdeçal eser miktarda, tadını alacak kadar tüketimde tansiyona olumsuz bir etkide bulunmamaktadır. Bir tencere yemeye bir çay kaşığı kadar koyulabilir. Fazlası başta tansiyonu yükseltirken, mide sorunlarına da kapı açabilmektedir.

Hamileler ve tansiyon hastaları için bu faydalı baharatı, genelde yemeklerin içerisinde az miktarda kullanabilecekleri söylenir. Ancak gebelikte zerdeçal zararları ve kullanımı ile ilgili doktorunuza danışmanız en doğru kaynak olacaktır.

Zerdeçal zararları konusunda pek korkutmasa da tansiyon rahatsızlığına sahip kimselerce bu zararlar küçümsenmemelidir. Kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmasında fayda vardır.

Zerdeçalın Ciddi Yan Etkileri

Zerdeçal, genelde sindirim sitemine yararları için tercih edilen, kolay ulaşılabilir bir bitkidir. Yemek dışında zaman zaman kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır. Ancak bilinçsiz kullanımda zerdeçal maskesi zararları tahmin edilemeyecek kadar ağır olabilir.

Yoğun aroması cildinizde alerjik tepkimelere girebilir. Kurdeşene ve deri döküntülerine sebep olabileceği gibi en iyi ihtimalle de tahriş olabilirsiniz. Tüm bunların önüne geçmek için ilk kullanımınızda mutlaka bir uzman gözetiminde olmalısınız.

Zerdeçalın ciddi yan etkileri bulunmasa da herhangi bir alerjik durumunuz olmadığından emin olmalısınız. Unutmamalısınız ki her bünye farklıdır ve farkında olmadığınız basit hassasiyetleriniz, büyük sorunlara yol açabilir.

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