Zerdeçal faydaları İbrahim Saraçoğlu: Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir? Gece yatarken zerdeçal yerseniz...

Asya yemeklerinde yaygın olarak yer alan zerdeçal, hafif yakıcı, acı bir tada sahiptir ve bazı yiyecekleri tatlandırmak veya renklendirmek için sıklıkla kullanılır. Hindistan’da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok araştırma, zerdeçalın vücudunuz ve beyniniz için önemli faydaları olduğunu göstermektedir. Zerdeçal ayrıca, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilir ve potansiyel olarak çeşitli kronik hastalıklarda riski azaltmaya yardımcı olabilir. Şimdi, zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal neye iyi geliyor? İşte haberin detayları...

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal et ve sebze yemekleri, soslar ve bitki çaylarında kullanılabilir. Şifa kaynağı olan zerdeçal soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. İltihap tedavisinde de yardımcı rol oynayabilir. Düzenli tüketildiğinde kanser gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini düşürür.

Zerdeçal Neye İyi Gelir?

Zerdeçal düzenli tüketilirse oldukça şifalı bir baharattır. Özellikle iltihap tedavisi için kolayca kullanabileceğiniz bir baharattır. Kanser olma riskini düşürür. Ağrı kesici özelliği vardır. Alzaymır olma ihtimalini düşürür. Sindirim problemi yaşayanlar içinde şifa kaynağı olabilir.

Zerdeçalın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Zerdeçalın Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getiriliyor. Şifa kaynağı olan zerdeçalı iltihap tedavisinde kullanabileceğinizi söylüyor. Eklem ağrılarına, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olan zerdeçalın tüketim konusunda kolay bir tarifi vardır. 2 çay kaşığı zerdeçalı 2 bardak su, 1 çay kaşığı zencefil ve isteğe bağlı şekilde limon, bal ile karıştırıp tüketirseniz birçok hastalığa yakalanma ihtimaliniz düşecektir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Zerdeçalın birincil aktif bileşeni ve baharatlara karakteristik sarı rengini veren bileşen kurkumin'dir. Aslında, zerdeçalın potansiyel sağlık yararlarının çoğundan sorumlu bileşik olan kurkumin, anti-inflamatuar faydaların yanı sıra yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve Alzheimer hastalığını ve potansiyel olarak depresyonu önlemekle ilgili faydaları olan doğal bir antioksidandır.

* Zerdeçal kolon, meme, cilt ve prostat kanserinin önemlisine yardımcı olur; etken maddesi olan kurkumin kanser hücrelerinin yayılmasını geciktirir.

* Araştırmalar, zerdeçalın 8 hafta boyunca günde üç kez ağızdan alınmasının uzun süreli böbrek hastalığı olan kişilerde kaşıntıyı azalttığını göstermektedir.

Vücutta, dünyadaki 1 numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalığına neden olabilecek çeşitli yaşam tarzı faktörleri ve koşulları vardır. Daha önce tartışıldığı gibi, kronik enflamasyon kalp hastalığında önemli bir rol oynar, bu nedenle zerdeçalın bir anti-enflamatuar olarak kullanımı kalp hastalığının ve kalp krizlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

* Aşırı stres ani kilo alımına neden olabilir. Stres hormonları (kortizol) yükseldiğinde, midenin yakın bölgelerinde yağ birikir çünkü midedeki hücreler kortizole daha duyarlıdır ve enerji depolamakta çok etkilidir. Zerdeçal, stres hormonlarınızı dengelemenize yardımcı olabileceğinden, özellikle bel bölgesinde yağ oluşuşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

* Zerdeçal, Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbında diyabet tedavisinde yıllardır kullanılmaktadır. 2013’te yapılan bir bilimsel çalışmada, kurkumin’in kandaki glikoz seviyelerini stabilize ettiğini ve ayrıca diyabetle ilgili komplikasyonlara yardımcı olduğu bulunmuştur.

* Zerdeçal, yaşlanma karşıtı bir güç merkezidir. Bir antioksidan olduğu göz önüne alındığında zerdeçal oksidatif hasarla savaşabilir ve cildin genel görünümünü iyileştirebilir.

Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir?

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.

Yoğurtlu zerdeçalın faydaları

Karaciğeri yenileme özelliği vardır. Karaciğer yağlanmasını yine düzenli kullanımda engellemeye yardımcıdır, karaciğer yağlanması tedavisinde de kullanılır. Kanın temizlenerek cildin de güzelleşmesini sağlar. Kan şekerinizi dengeler, açlık hissinizi azaltır, uzun süre tokluk hissi verir.

Yoğurtlu Zerdeçal nasıl yapılır?

Yoğurtlu zerdeçal kürü tarifi şu şekilde hazırlanabilir: 1 kâse yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tarçın iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım sabah aç olarak, ara öğün olarak ya da ana öğün niyetine günde 1 defa olacak şekilde tüketilebilir.

Gece yatarken zerdeçal yerseniz...

Zerdeçal doğal bitki kaynağının daha etkili olabilmesi için gece yatarken kullanmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda örneğin ılık bir suyun içerisine biraz zerdeçal katmak suretiyle kullanmak mümkündür. Aynı zamanda ılık bir süt ya da yoğurt içerisine katarak gece yatmadan önce tüketilebilir.

Ballı zerdeçalın faydaları

Zerdeçal bal karışımı faydaları

Soğuk ve grip salgınlarının yoğunlaştığı kış aylarında zerdeçal zencefil ve bal ile hazırlanan karışım oldukça etkilidir. Ses kısılması ve öksürüğe iyi gelen bu karışım ayrıca boğaz ağrısını ve bademciğin iltihaplanmasını önler. Doğal bir antiseptik olan zerdeçal solunum yollarını açar.

Ballı zerdeçal nasıl yapılır?

Taze zencefili ve limonun kabuğunu bir kaba rendeleyin. Küçük ve boş bir kavanoza alın. Üzerine toz zerdeçal, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak ve balı ekleyin. İyice karıştırın.

Zerdeçal Zayıflatır mı?

Birçok kişinin ortak problemi olan fazla kilolar için de çözüm olabilecek bir baharattır zerdeçal. Fakat zerdeçalı yalnız başına tüketmek istemeyen kilolardan kurtulmanıza yardımcı olmayacaktır. En yaygın ve etkili şekilde tüketimi gerçekleştirebilecek karışımın içinde yoğurt ve zencefilde vardır. 2 yemek kaşığı yağsız yoğurdu yarım çay kaşığı toz zencefil ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal ile karıştırın. Yoğurdu ve baharatları yoğurt sarı renk olana kadar karıştırın. Bu kürü düzenli bir şekilde sabah ve akşam bir kaşık olacak şekilde iki hafta boyunca düzenli bir şekilde kullanın. Yoğurdun sindirim sistemi düzenleyici ve hızlandırıcı özelliği ile zerdeçal birleşince Zerdeçal Zayıflatır Mı sorusunun cevabı zayıflatır olacaktır.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerde popülerleşen tariflerden biri köri soslu tavuk ve makarnadır. Bu muhteşem tarifi yapmamız için kullanılan baharat köri baharatına sarı rengi veren aslında zerdeçaldır. Tavuk yemekleri, sebze yemekleri, yoğurt kürü için ve çayların içinde kullanabileceğimiz zerdeçal baharatını şifa kaynağı olarak kullanabiliriz. Birçok hastalığa yakalanma riskini düşüren zerdeçalı bal, limon, toz zencefil ile bir bardak ılık suyu karıştırıp düzenli bir şekilde tüketirsek iyi bir antioksidan olacaktır.

Zerdeçalın Zararları

Aşırı tüketildiğinde;

-Diyabet hastalığına yakalanma ihtimalimizi arttırır.

-Vücudumuzda böbrek taşı oluşma ihtimalini arttırır.

-Ameliyat olanların yemesi tavsiye edilmez çünkü kanama ihtimalini arttırır.

-Tüketilen her gıda olduğu gibi alerjik reaksiyona sebep olabilir.

-Mide bulantısı sebep olabilir.

-Aşırı tüketilmesi durumunda vücudumuzda demir eksikliğine yol açabilir.

-Kan veya kan basıncı için ilaç kullanılıyorsanız uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

-Her baharat aşırı tüketilirse mide asidi üretiminin artmasına neden olur. Bu sebepten zerdeçal da aşırı tüketilmemelidir.

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