Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!

Sen dik dur, onlar eğilecekler! Ahmed Şara, başına 10 milyon dolar ödül koyanları ziyaret edecek
Gündem

Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Kırmızı Masa’da konuşan Oytun Erbaş, zenginliğin para ve mal varlığıyla ölçülmeyeceğini vurguladı. Erbaş, gerçek zenginliğin sağlıklı bir beden ve huzurlu bir zihin olduğunu belirterek, “Kalbin atıyorsa, böbreğin çalışıyorsa, nefes alıyorsan sen zaten en zengin kişisin” dedi. Organların kusursuz bir düzen içinde işlediğine dikkat çeken Erbaş, tıbbın bu doğal sistemi tam anlamıyla yenileyemediğini ifade etti.

Akit TV'de Kırmızı Masa programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kırmızı Masa’da konuşan Oytun Erbaş, zenginliğin para ya da mülkle ölçülemeyeceğini dile getirdi. Erbaş, insanın gerçek servetinin sağlıklı bir beden ve iç huzuru olduğunu ifade ederek, kalbin atması, böbreğin çalışması, nefes alıp verebilmenin başlı başına en büyük nimet olduğunu söyledi. Organların mükemmel bir düzende işlediğine vurgu yapan Erbaş, modern tıbbın bu kusursuz işleyişi tam anlamıyla yerine koyamadığını belirtti.

Erbaş, böbrek ve kalp gibi hayati organların işlevini kaybetmesi durumunda gerçek anlamda bir tedavinin bulunmadığını, naklin sadece bozulmuş parçanın yerine yenisini koymak olduğunu söyledi. Kanser tedavilerinde de benzer bir sürecin yaşandığını aktaran Erbaş, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelen yeni yöntemlerin de insan bedeninin kendi gücünü ortaya koymasıyla etkili olabildiğini belirtti.

 

Kırmızı Masa’daki sözlerinde Erbaş, tıbbın her geçen gün ilerlemesine rağmen insan bedeninin sırlarının hâlâ tam çözülemediğini söyleyerek, “Ne kadar öğrenirsem öğreneyim, sonu yok. Bildiklerimiz aslında çok az” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

CANAN

O BEDENEN ZENGİNLİĞİ AMA MADDİ ZENGİNLİK BAŞKA BİR ŞEYDİR...
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
