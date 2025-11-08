Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

Akit TV'de Kırmızı Masa programına katılan Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kırmızı Masa’da konuşan Oytun Erbaş, zenginliğin para ya da mülkle ölçülemeyeceğini dile getirdi. Erbaş, insanın gerçek servetinin sağlıklı bir beden ve iç huzuru olduğunu ifade ederek, kalbin atması, böbreğin çalışması, nefes alıp verebilmenin başlı başına en büyük nimet olduğunu söyledi. Organların mükemmel bir düzende işlediğine vurgu yapan Erbaş, modern tıbbın bu kusursuz işleyişi tam anlamıyla yerine koyamadığını belirtti.

Erbaş, böbrek ve kalp gibi hayati organların işlevini kaybetmesi durumunda gerçek anlamda bir tedavinin bulunmadığını, naklin sadece bozulmuş parçanın yerine yenisini koymak olduğunu söyledi. Kanser tedavilerinde de benzer bir sürecin yaşandığını aktaran Erbaş, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelen yeni yöntemlerin de insan bedeninin kendi gücünü ortaya koymasıyla etkili olabildiğini belirtti.

Kırmızı Masa’daki sözlerinde Erbaş, tıbbın her geçen gün ilerlemesine rağmen insan bedeninin sırlarının hâlâ tam çözülemediğini söyleyerek, “Ne kadar öğrenirsem öğreneyim, sonu yok. Bildiklerimiz aslında çok az” ifadelerini kullandı.