Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ankara, "dokunulmaz" denilen isimleri de kapsayan dev bir operasyon için düğmeye bastı.

Türkiye’nin önümüzdeki süreçte hem iç hem de dış politikada tarihi bir viraja girdiği, Ankara merkezli devasa bir "arındırma" operasyonunun düğmesine basıldığı bildiriliyor. Devletin en üst stratejik akıl mekanizmalarınca planlandığı öne sürülen bu hamleler, hem bürokrasiyi hem de iş, sanat ve medya dünyasını kapsayacak geniş çaplı bir tasfiyeyi işaret ediyor.

İçeride "Takoz" Operasyonu: Dokunulmazlara Dokunulacak

Koray Kamacı'nın aktardığı iddialara göre, Türkiye yaklaşan büyük dış operasyonlar öncesinde, içeride savunma hattını kırmak isteyen ve kökü dışarıda olan odaklara karşı topyekûn bir mücadele başlatıyor. Bu operasyonun temel hedefinin, bir ayağı Washington, bir ayağı Tel-Aviv’de olan kişi ve gruplar olduğu belirtiliyor.

Operasyonun dikkat çeken detayları ise şöyle:

Özel Ekipler Kuruldu: Kamacı, operasyonu gerçekleştirecek ekiplerin "kimsenin adamı olmayan" ve doğrudan Ankara’dan yönetilen özel isimlerden oluştuğunu vurguluyor.

Siyaset ve Bürokrasi Mercek Altında: Operasyonun sadece sivil alanla sınırlı kalmayacağı, siyaset ve bürokrasi içerisindeki kritik isimlere de uzanacağı ifade ediliyor.

Gündeme Bomba Gibi Düşecek: "Dokunulmaz" olarak bilinen figürlerin de bu süreçte devletin radarına girdiği ve bu durumun kamuoyunda büyük yankı uyandıracağı öngörülüyor.

Hedef: Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan

İçerideki bu hareketliliğin asıl nedeninin, dış dünyada yaklaşan büyük bir fırtına olduğu değerlendiriliyor. Yazara göre Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları sadece bir güvenlik tedbiri değil, Doğu Akdeniz’de patlak vermesi beklenen "Büyük Savaş"a hazırlık niteliğinde.

Bölgedeki askeri yığınağın sadece İran odaklı olmadığı, Doğu Akdeniz’de kurulan geniş çaplı donanma gücünün doğrudan Türkiye’yi ve Mavi Vatan’ı hedef alabileceği üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Balkanlar ve Akdeniz hattından gelecek sıkıştırma hamlelerine karşı, içeride "yeni bir cephe" açılmaması için bu temizlik harekatının hayati önem taşıdığı kaydediliyor.

Türk Devlet Aklı Devrede

Yaşanan gelişmeler, 2200 yıllık devlet geleneğinin bir yansıması olarak nitelendiriliyor. Küreselci güç odaklarının Türkiye’yi kıskaca alma çabalarına karşı, devletin bizzat duruma el koyduğu ve bir "zaman meselesi" olarak görülen bu hamlelerin yakında somutlaşacağı bekleniyor. Kamacı, Türkiye’nin bu süreçten "tek yürek" olarak çıkmasının, Mavi Vatan mücadelesindeki en kritik sınav olduğunu vurguluyor.