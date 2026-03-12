Büyük saldırı! Petrol tankerleri cayır cayır yanıyor!

Hürmüz Boğazı ve Irak kara sularında tırmanan gerilim neticesinde, son 24 saatte aralarında yakıt tankerlerinin de bulunduğu toplam 6 ticari gemi patlayıcı yüklü araçlar ve füzelerle hedef alındı. Saldırılar sonrası Irak'taki petrol terminallerinde operasyonlar tamamen durdurulurken, bölgedeki enerji sevkiyat rotaları üzerinde güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Deniz güvenliği ve risk yönetimi kuruluşları, Hürmüz Boğazı’nda 4 geminin kimliği belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda Irak sularında patlayıcı yüklü botlarla iki yakıt tankerine saldırıldığı, bunun sonucunda gemilerde yangın çıktığı bildirildi.

ABD ve Avrupa ile bağlantılı gemilere yönelik son saldırılar, çatışmada yeni bir tırmanış olarak görülüyor. Böylece bölgede çatışmaların başlamasından bu yana en az 16 gemi saldırıya uğramış oldu.

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği, ABD ve israilin 28 Şubat’ta İran İslam Cumhuriyeti'ni bombalamaya başlamasından bu yana neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Bu durum küresel petrol fiyatlarını 2022’den beri görülmeyen seviyelere taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, enerji şirketlerine “neredeyse tüm İran filosu ortadan kaybolduğu için boğazı kullanmaya devam etmeleri gerektiğini” söyledi.

Iraklı liman yetkilileri, gece saatlerinde Irak yakınlarında Körfez’de düzenlenen saldırılarda hedef alınan iki geminin Marshall Adaları bayraklı “Sevsi Vishnu” ve Malta bayraklı “Zephiros” adlı tankerler olduğunu ve her ikisinin de Irak’tan yakıt yükü taşıdığını açıkladı.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO, Sevsi Vishnu tankerinin Iraklı bir şirket tarafından kiralandığını, Zephiros tankerinin ise Basra Gaz Şirketi’ne ait kondensat yükü taşıdığını bildirdi.

SOMO ayrıca iki tankerin Irak karasularındaki yan yükleme bölgesinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı, Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan el-Fartusi’nin, saldırılar sonrasında ülkedeki petrol limanlarının faaliyetlerini tamamen durdurduğunu, ancak ticari limanların çalışmaya devam ettiğini söylediğini aktardı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu, gemilerden birinin mürettebatının tahliye edildiğini ve iyi durumda olduklarının bildirildiğini açıkladı.

Fartusi, Reuters’a yaptığı açıklamada Irak Limanlar Şirketi’ne ait bir geminin iki tankerden 25 mürettebatı kurtardığını, ancak gemilerde yangının hala devam ettiğini söyledi.

Ayrıca Irak kurtarma ekiplerinin kayıp denizcileri arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.