Peşmergeyi eğiten İtalyan Üssü de vuruldu!

Erbil’de bulunan İtalyan askeri üssü gece saatlerinde füze saldırısına uğradı.

İtalya Savunma Bakanlığı, Irak’ta bulunan bir İtalyan askeri üssünün gece saatlerinde füze saldırısına uğradığını, ancak herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık bugün perşembe günü erken saatlerde X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Erbil’deki üssümüze bir füze isabet etti” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “İtalyan askerleri arasında ölen ya da yaralanan yok. Hepsi iyi durumda” denildi.

Ayrıca Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun olayla ilgili olarak üst düzey askeri yetkililerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

 

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X platformunda yaptığı ayrı bir açıklamada İtalyan askerlerinin saldırı sırasında sığınaklara girdiğini ve hepsinin “güvende ve iyi durumda” olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı’nın internet sitesine göre İtalya’nın Erbil’de yaklaşık 300 askeri bulunuyor. Bu askerler, Kürt bölgesinde güvenlik güçlerini eğitmekle görevli.

