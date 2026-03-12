  • İSTANBUL
Tahran Belediye Başkanı rakam verdi: 10 günde 9 bin nokta vuruldu, enkazın ucu bucağı yok

Tahran Belediye Başkanı rakam verdi: 10 günde 9 bin nokta vuruldu, enkazın ucu bucağı yok

Orta Doğu’daki savaşın 13. gününde, Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani’den tüyler ürperten bir açıklama geldi. ABD ve Siyonist İsrail’in saldırılarında sadece ilk 10 günde İran genelinde 9 bin noktanın hedef alındığını duyuran Zakani, bu yıkımın boyutlarını geçmişteki çatışmalarla kıyaslayarak ortaya koydu. Ayetullah Ali Hamaney’in şehadetiyle sarsılan Tahran’da, enkaz kaldırma çalışmaları devasa bir operasyona dönüşmüş durumda.

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.

İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı" dedi.

Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

13-24 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen saldırılarda ise 935 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

