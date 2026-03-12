İstanbul'da hayata bağlayan rakam! Her gün 11 bin hasta diyaliz merkezlerine emanet

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SÜREKLİ TAKİP VE TEDAVİ GEREKTİRİYOR İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Dünya Böbrek Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, kronik böbrek yetmezliğinin önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini belirtti. Böbreklerin vücudun su yönetimini sağlayan ve hemodinamik dengeyi koruyan temel organlardan biri olduğunu aktaran Güner, böbrek olmadan yaşamın mümkün olmadığını, akut ve kronik böbrek yetmezliğinde vücudun bu ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda diyaliz yoluyla organlara destek sağlandığını anlattı. Güner, kronik böbrek yetmezliğinin sürekli takip ve tedavi gerektiren bir hastalık olduğuna, bu hastaların diyaliz açısından düzenli olarak izlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Tedavinin aksatılması durumunda yaşamı tehdit eden sonuçlarla karşılaşılabileceğini belirten Güner, bazı hastaların haftada iki, bazılarının üç ya da dört seans diyaliz almak zorunda olduğunu dile getirdi.