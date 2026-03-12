İstanbul'da hayata bağlayan rakam! Her gün 11 bin hasta diyaliz merkezlerine emanet
Dünya Böbrek Günü kapsamında İstanbul’daki sağlık altyapısının gücü bir kez daha gözler önüne serildi. Megakentte her gün yaklaşık 11 bin kronik böbrek hastası, 92 ayrı merkezde sunulan hayati diyaliz hizmetiyle yaşama tutunuyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, afet durumlarında bu kapasitenin 20 bine kadar çıkabildiğini vurgularken, hastaların evlerinden alınıp tedavi sonrası tekrar evlerine bırakıldığı tamamen ücretsiz bir sistemin işlediğini müjdeledi.