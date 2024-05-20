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Ekonomi Zenginler daha zengin fakirler daha da fakirleşiyor!
Ekonomi

Zenginler daha zengin fakirler daha da fakirleşiyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 11:50:00 -
Zenginler daha zengin fakirler daha da fakirleşiyor!

Morgan Stanley, Japonya'da mega zenginlerin varlıklarında %30'dan fazla artış bekliyor

Morgan Stanley, Japonya'da mega zenginlerin varlıklarında %30'dan fazla artış bekliyor
Dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarından Morgan Stanley'in raporuna göre, Japonya'da mega zenginler cari on yılın sonuna kadar yatırım yaptıkları varlıkların değerinde %30'dan fazla bir artış sağlayacaklar.

Morgan Stanley'in Japonya'nın servet dönüşümüne ilişkin hazırladığı rapora göre, mega zenginlerin toplam yatırımları 2030 yılına kadar 906 trilyon yen (5,8 trilyon dolar) seviyesine ulaşacak.

Morgan Stanley raporda "Bu grup servetini artırdıkça ve portföy ihtiyaçları daha sofistike hale geldikçe, yatırım fonu girişlerinin uzun vadede önemli olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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