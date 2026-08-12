Zengin Türkler çok üzülecek! ABD’de doğum yaparak ABD vatandaşı olma dönemi bitiyor: Dışişleri Bakanlığı ‘doğum turizmi’ni bitirmek için görev gücü kurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sadece geçen ay doğum yapmak için ABD vizesi alan 600 kişinin vizesini iptal eden ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlığı almak için doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen ‘doğum turizmi’ni sona erdirmek için yeni bir görev gücü kurduğunu duyurdu. Türk zenginler arasında da popüler olan uygulamanın son erecek olması ABD'de doğum yapma hayali kuran zengin Türkleri de üzecek.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarının yansıması olarak yeni bir görev gücü kurulduğunu bildirdi.
Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, Amerikan vatandaşlığının değerli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi, vatandaşlık, ABD göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir." ifadesi kullanıldı.
GEÇEN AY 600 VİZE İPTAL EDİLDİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin "doğum turizmi şebekelerine" karşı yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump, ABD’de doğan bebeklere Amerikan vatandaşlığı hakkı tanıyan anayasal hakkın iptal edilmesi için hukuki süreçlere başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu reddetmişti.