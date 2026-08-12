  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, Trump'la böyle dalga geçti: Gizli uçuşu 'Catering kaçamağı' başlıklı video ile tiye aldılar Yeni Parti zihniyeti bildiğiniz gibi… Bak sen! Son fezlekeler de ‘siyasi algı’ operasyonuymuş Kurtulmuş ve Çiftçi 81 ilin valisiyle buluştu! Terörsüz Türkiye’nin yol haritası çizildi Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular Hakk’a irtihalinin 4. yıldönümü: Dava adamı Mustafa ağabeyi rahmet ve minnetle anıyoruz! Bakanlık yoruldu, CHP’li İBB yorulmadı İSKİ’ye pis atıktan üçüncü defa ceza! Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya çıkartması! Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulundu Türk bayrağını çakmakla ateşe vermişti: Alçak provokatör gözaltına alındı Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! CHP’ye karşı AK Parti-YP ittifakı Balıkesir’deki satışa birlikte ‘dur’ dediler
Dünya Zengin Türkler çok üzülecek! ABD’de doğum yaparak ABD vatandaşı olma dönemi bitiyor: Dışişleri Bakanlığı ‘doğum turizmi’ni bitirmek için görev gücü kurdu
Dünya

Zengin Türkler çok üzülecek! ABD’de doğum yaparak ABD vatandaşı olma dönemi bitiyor: Dışişleri Bakanlığı ‘doğum turizmi’ni bitirmek için görev gücü kurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zengin Türkler çok üzülecek! ABD’de doğum yaparak ABD vatandaşı olma dönemi bitiyor: Dışişleri Bakanlığı ‘doğum turizmi’ni bitirmek için görev gücü kurdu

Sadece geçen ay doğum yapmak için ABD vizesi alan 600 kişinin vizesini iptal eden ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlığı almak için doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen ‘doğum turizmi’ni sona erdirmek için yeni bir görev gücü kurduğunu duyurdu. Türk zenginler arasında da popüler olan uygulamanın son erecek olması ABD'de doğum yapma hayali kuran zengin Türkleri de üzecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın göçmen politikalarının yansıması olarak yeni bir görev gücü kurulduğunu bildirdi.

Doğum yapmak üzere ABD'ye seyahat etme sürecinin suistimal edilerek bu işin adeta "doğum turizmi"ne çevrildiğine işaret edilen açıklamada, Amerikan vatandaşlığının değerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi, vatandaşlık, ABD göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir." ifadesi kullanıldı.

GEÇEN AY 600 VİZE İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin "doğum turizmi şebekelerine" karşı yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, geçen ay yabancı uyruklulara ait 600’den fazla vizeyi iptal ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, ABD’de doğan bebeklere Amerikan vatandaşlığı hakkı tanıyan anayasal hakkın iptal edilmesi için hukuki süreçlere başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu başvuruyu reddetmişti.

ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız
ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız

Gündem

ABD'li senatörden tarihe geçecek itiraflar! Savaşı kaybettik artık daha zayıfız

Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler

Dünya

Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler

ABD seçimlerinde Müslüman üye Omar zafere koşuyor! Ön seçimlerde rakiplerini hezimete uğrattı!
ABD seçimlerinde Müslüman üye Omar zafere koşuyor! Ön seçimlerde rakiplerini hezimete uğrattı!

Gündem

ABD seçimlerinde Müslüman üye Omar zafere koşuyor! Ön seçimlerde rakiplerini hezimete uğrattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23