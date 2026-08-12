Lenin heykeli için yapılan paylaşıma yıllar sonra soruşturma: 5816 zulmü 11 yıl öncesine uzandı

5816 sayılı “Atatürk’ü Koruma Kanunu” bir kesim tarafından suistimal edilerek Müslümanlar üzerinde düşünce tahakkümü kurulmaya devam ediyor. Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de 5816 sayılı yasa çocuk, yaşlı ve yabancı demeden her kesimden insanları mağdur ediyor.

75 YILDIR DEMOKLASİN KILICI GİBİ SALLANIYOR

25 Temmuz 1951’den beri yürürlükte olan yasa yüzünden her yıl yüzlerce vatandaş, azılı birer suçlu muamelesiyle cezaevine gönderilirken, 2025 istatistiklerine göre “Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar” kapsamında son 8 yılda 46 bin 627 vatandaşa soruşturma açıldı.

KONU LENİN, SORUŞTURMA 5816’DAN

Bu zulüm halkasına son olarak, Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin’in yıkılan bir heykelini, “Hepsi tepetaklak olur inşallah” notuyla paylaşan vatandaş eklendi. Şahsın dinsiz Lenin için yaptığı paylaşımın tam 11 yıl aradan sonra soruşturmaya konu edilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, “Dine, İslam’a, Kur’an ve peygambere edilen hakaretler için bile bu kadar hassas davranılmadı. Müslüman kesimin sesi kısılmak mı isteniyor” şeklinde paylaşımlarda bulundu.