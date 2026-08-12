FETÖ’cü Karatepe için, kimlik, pasaport, kaçış rotası… Hain ‘Abla’dan şok itiraflar!

Burkay Karatepe’nin dijital materyallerinden çıktığı belirtilen 36 Word belgesinde ise gizli haberleşmeden sahte kimlik ve pasaporta, 10-15 bin dolarlık para hazırlığından Suriye-Lübnan ve İran güzergâhlarına kadar çok sayıda dikkat çekici ifade yer aldı. Burkay Karatepe de ifadesinde ablasıyla e-posta taslakları üzerinden haberleştiğini söylerken, Ayşe Alanur Karatepe birçok kritik yazışma için “Bilmiyorum”, “Hatırlamıyorum” dedi veya cevap vermek istemediğini belirtti.

DARBE SONRASI DAĞLIK ARAZİYE GÖTÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8555 sayılı soruşturması kapsamında “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlaması yöneltilen Ayşe Alanur Karatepe’nin 9 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alındı.

Karatepe, FETÖ ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını savunurken, 15 Temmuz sonrasında kardeşi Burkay Karatepe’yle yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir kabulde bulundu.

Karatepe, darbe girişiminden sonra Burkay’ı Eskişehir Mahmudiye’deki teyzesinin evinden babasıyla birlikte aldıklarını, Han Yolu istikametindeki dağlık bir bölgeye götürdüklerini söyledi.

“Burkay’ı ben dağlık arazide bıraktım” diyen Karatepe, babasının burada kardeşini teslim olmaya ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını ileri sürdü.

BURKAY: “BABAM VE ABLAM FİRARIM SIRASINDA BANA YARDIM ETTİ”

Dosyada Burkay Karatepe’nin kendi ifadesi de kız kardeşine soruldu. Burkay Karatepe’nin “Babam Şevki Karatepe ve ablam Ayşe Alanur Karatepe hakkında benim firar olduğum dönemde benim kaçmama ve saklanmama yardım ettikleri gerekçesiyle adli işlem yapılmış ve bir süre tutuklu kalmışlardır” şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

Ayşe Alanur Karatepe de daha önce kardeşine yardım ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığını, bir yıl tutuklu kaldığını ve 2017 Ağustos ayında tahliye edildiğini söyledi. Hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini ve dosyanın Yargıtay’da olduğunu ifade etti.

Karatepe’nin ifadesinin sonunda kullandığı sözler ise dikkat çekti: “Kardeşim Burkay Karatepe ile kan bağımla bağlı olduğumdan dolayı onu koruma amaçlı yaptığım eylemler ve hareketleri kabul ediyorum."

36 WORD BELGESİNDE “GİZLİ HABERLEŞME” ŞÜPHESİ

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü Burkay Karatepe yakalandığında ele geçirilen dijital materyaller oluşturdu. İfade tutanağına göre dijital materyallerde 12 Ocak 2020 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında hazırlanmış 36 Word dokümanı bulundu.

Soruşturma birimleri, bu belgelerin Burkay Karatepe ile iletişim kurmak amacıyla e-posta gönderilmeden, aynı hesabın “taslaklar” bölümüne mesaj bırakılması yöntemiyle haberleşildiğine ilişkin tespitler içerdiğini Ayşe Alanur Karatepe’ye sordu.

Karatepe başlangıçta böyle bir yöntemi yalnızca üç gün önce basından duyduğunu ve kardeşiyle bu şekilde haberleşip haberleşmediğini hatırlamadığını söyledi. Ancak Burkay Karatepe’nin kendi ifadesinde, e-posta adreslerini ablasıyla taslak üzerinden haberleşmek amacıyla açtığını söylediği hatırlatılınca Ayşe Alanur Karatepe soruya cevap vermek istemedi.

NOT DEFTERİNDE “YEDEK (ABLAM)” İBARESİ

Burkay Karatepe’nin yakalandığı evde bulunan bir bloknotta da bazı e-posta adreslerinin yanında dikkat çekici ifadeler tespit edildi.

Tutanakta, notlar arasında “[email protected]”, “[email protected] - Yedek (Ablam)” ve “[email protected]” şeklinde kayıtlar bulunduğu belirtildi. Bu hesaplar sorulduğunda Karatepe, “Mail konusu ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Burkay Karatepe’nin, “Ablamla mail adresi taslak kısmından haberleşmemize ilişkin notlardır” şeklindeki beyanı da sorulan Karatepe, bu konuya cevap vermek istemediğini söyledi.

“ÇİPLİ KİMLİK” VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF MESAJLARI

Dijital dokümanlarda yer aldığı belirtilen mesajların bazıları ise Burkay Karatepe için yeni kimlik temin edilmesine yönelik hazırlık yapıldığı şüphesini gündeme getirdi.

Bir dokümanda; “Güvenli kimlik bilgisi ayarladım, şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana, arasından seçiyorum olabilir olanları. Sen yeni biyometrik foto çek hazırla... Çipli kimlik olsun bir tane” şeklinde ifadeler bulunduğu şüpheliye soruldu.

Başka bir dokümanda da “Biyometrik fotoğraf çektir... yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek” ifadelerinin geçtiği belirtildi.

Karatepe bu yazışmaları bilmediğini söylerken, Burkay’ın yakalandığında üzerinde bulunan sahte kimlikle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı: “Bu kimliği babamın çıkarıp Burkay’a verdiğini tahmin edebiliyorum. Kuvvetle muhtemel böyle olmuştur.”

Kendisinin sahte kimlik temin etmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını savundu.

“KİMLİK VE PASAPORT İÇİN 10 BİN DOLAR BİRİKTİRDİM”

Bir başka Word dokümanında ise sahte pasaport ve kimlik hazırlığına ilişkin olduğu değerlendirilen şu ifadelerin bulunduğu belirtildi: “Kimlik vs. işini güvendiğim biri var onunla halledeceğim, pasaport da çıkartıyorlar ama pasaport ile kimlikteki fotoğraf aynı olmasın... 10.000 USD para biriktirdim, kimlik ve pasaport için.”

Ayşe Alanur Karatepe bu mesajla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi ve kardeşini yurt dışına kaçırmak amacıyla hiçbir girişimde bulunmadığını savundu.

SURİYE-BEYRUT VE İRAN ÜZERİNDEN KAÇIŞ ROTASI İDDİASI

Dosyadaki bir başka dijital dokümanda ise farklı ülkeler üzerinden kaçış ihtimallerine ilişkin ifadeler yer aldı.

Tutanakta aktarılan mesajda; “Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa o bölgeye hakim... Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var” ifadeleri bulundu.

Aynı mesajda üç ayrı hat aldırılacağı, birinin mesajı yazan kişide kalacağı, ikisinin Burkay Karatepe’ye ulaştırılacağı şeklinde ifadeler de yer aldı. Karatepe, kendisine okunan bu mesajlarla ilgili “Bilgim yoktur” cevabını verdi.

“15 BİN DOLAR BİRİKTİRDİK, ARADA İŞ YAP”

Dijital kayıtlardaki para trafiğine ilişkin mesajlar da soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Bir dokümanda; “Para işini sen takma. Ben geldiğimde sana getireceğim. 15 bin USD biriktirdik. Sen sadece dikkat çekmesin, ‘bu adam nasıl geçiniyor’ demesinler diye arada iş yap, riske gitmeden” şeklinde ifadelerin bulunduğu belirtildi.

Başka bir kayıtta ise Burkay Karatepe’nin 2022 yılına ilişkin giderlerinin ve gelirlerinin hesaplandığı, “Kasadan harcanan: 14 çeyrek, 1460 dolar, 60 euro” şeklinde mali notların bulunduğu aktarıldı. Karatepe bu kayıtlarla ilgili de bilgisinin olmadığını söyledi.

“HER ŞEY YURT DIŞINA ÇIKTI, TÜM MAL PARA YILLARDAN BERİ...”

Dosyada bulunan bir başka Word belgesindeki ifadeler de dikkat çekti. Şüpheliye okunan metinde; “İnternette bizle ilgili bir şey araştırma... IP no falan ipucu bulurlar... İkimiz gideceğiz buradan... A’dan Z’ye kadar tüm planlar yapıldı... Her şey yurt dışına çıktı zaten, tüm mal para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz.” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Karatepe bu dokümanla ilgili de “Bilgim yoktur” şeklinde cevap verdi.

“8 MİLYON CİVARI PARA EDER, YETER BİZE”

Bir başka dokümanda ise yurt dışına çıkış için mali hazırlık yapıldığı izlenimi veren ifadeler yer aldı.

Dosyaya göre mesajda 50 bin dolar bulunduğu, bir ev alındığı, ofisin satılacağı, projeden 50 bin dolar daha prim geleceği ve aracın da satılması halinde toplam yaklaşık 8 milyonluk bir varlık oluşacağı anlatıldı.

Mesajda; “Yeni ben hazırlık yapıyorum, sen de hazırlan... beraber gideceğiz... arabayı da uygun bir arada satacağım, toplam 8 milyon civarı bir para eder. Yeter bize hayli hayli” ifadelerinin bulunduğu aktarıldı. Karatepe yine bu mesaj hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

BURKAY’IN EVİNDEN DÖVİZ VE ALTIN ÇIKTI

Burkay Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalandığı adreste yapılan aramada da önemli miktarda para ve altın ele geçirildi. İfade tutanağına göre evde 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro, 13 bin 535 TL, 98 Ata lira, 50 gram külçe altın, 4 yarım ve 23 çeyrek altın bulundu.

Bu varlıkların kaynağı sorulan Ayşe Alanur Karatepe, “Benim düşüncem babam götürmüş olabilir” dedi. Babasının firar döneminde kendisine “Sen ne kadar az bilirsen senin için daha iyi” dediğini anlatan Karatepe, babasının Burkay’ın yanına gidip geldiğini anladığını söyledi.

ARACINDA 120 BİN TL BULUNDU

Ayşe Alanur Karatepe’nin 26 AHA 204 plakalı aracında yapılan aramada ise torpido bölümünde 120 bin TL nakit para bulundu.

Karatepe, paranın kız kardeşi Beyzanur Bahar’a ait olduğunu söyledi. Burkay’ın yakalandığını öğrendikten sonra avukatlık ve diğer masraflar için yaklaşık 300 bin TL çekildiğini, bunun 100 bin TL’sinin annelerine bırakıldığını, kalan parayı da kardeşiyle yanlarına aldıklarını belirtti.

Karatepe ayrıca Burkay’ın cezaevi hesabına 40 bin TL yatırdıklarını söyledi.

FETÖ BAĞLANTISINI REDDETTİ

Ayşe Alanur Karatepe, ifadesi boyunca FETÖ ile herhangi bir örgütsel bağı bulunmadığını savundu. Karatepe, soruşturmanın temelindeki davranışlarını ise FETÖ’ye yardım olarak değil, kardeşini koruma içgüdüsüyle yaptığını savundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının, Burkay Karatepe’nin firarda bulunduğu dönemde kimlerin kendisine barınma, maddi destek, sahte kimlik, haberleşme ve olası kaçış imkânı sağladığına yönelik soruşturması sürüyor.