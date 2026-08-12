  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz Erkan Tan’dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Güçlü siyasi irade büyük nimet... Muazzam Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu? TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı Amerikalı turistin İslam'ın simgesiyle tanıştığı anlar: İlk kez duyduğu ezan sesi ruhuna işledi Aziz Sancar’dan Türk gençlerine gurur veren mesaj: “Bunu bir Türk yaptı, ben de yapabilirim” CHP’nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette! İkili oynadılar
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya çıkartması! Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulundu
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya çıkartması! Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya çıkartması! Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’da, TSK Libya Görev Grup Komutanlığını ve Ulusal Ordu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter’i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'nın Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Trablus'ta TSK Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi.

BAKAN FİDAN, LİBYA TEMASLARI KAPSAMINDA BİNGAZİ'DE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ziyaret programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçen Bakan Fidan'ı havalimanında, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.

Yarın başlayacak ziyarette kritik konular masada… Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Yarın başlayacak ziyarette kritik konular masada… Bakan Fidan Mısır’a gidiyor

Gündem

Yarın başlayacak ziyarette kritik konular masada… Bakan Fidan Mısır’a gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23