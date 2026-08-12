Dışişleri Bakanı Fidan’dan Libya çıkartması! Trablus ve Bingazi’de temaslarda bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya’da, TSK Libya Görev Grup Komutanlığını ve Ulusal Ordu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter’i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'nın Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığına ziyarette bulundu.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Trablus'ta TSK Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi.
BAKAN FİDAN, LİBYA TEMASLARI KAPSAMINDA BİNGAZİ'DE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ziyaret programı kapsamında ülkenin doğusunda yer alan Bingazi kentine geçen Bakan Fidan'ı havalimanında, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.