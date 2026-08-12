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Siyaset CHP’ye karşı AK Parti-YP ittifakı Balıkesir’deki satışa birlikte ‘dur’ dediler
Siyaset

CHP’ye karşı AK Parti-YP ittifakı Balıkesir’deki satışa birlikte ‘dur’ dediler

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CHP’ye karşı AK Parti-YP ittifakı Balıkesir’deki satışa birlikte ‘dur’ dediler

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan “Karizma Pazarı”nı satışa sunmak istedi. Ancak pazarın satışı, AK Parti’li üyeler ve CHP’de iken satışa onay veren Yeni Partili belediye meclis üyelerinin karşı oyuyla iptal edildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, “Yeni parti - Ak Parti ittifakı! CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kuruma hiçbir getirisi olmayan “Karizma Pazarı”nı satışa çıkarmak ve gelir elde etmek istedi.

Yeni Parti’li meclis üyeleri, CHP’de siyaset yaptıkları dönemde komisyonda onay verdikleri satışa bu kez karşı çıktı. Yeni Parti ile Ak Parti’li meclis üyeleri, ittifak yaparak satışı engelledi” diye yazdı.

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